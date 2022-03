La zona habilitada per a enterrar persones de la religió islàmica al cementiri nou de Girona està aturada per tràmits burocràtics. El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, ha assegurat que tenen el projecte a punt, però han de modificar els estatuts de l'empresa mixta que gestiona el cementiri nou per permetre l'encaix jurídic d'aquest espai.

Gairebé dos anys esperant tenir un cementiri islàmic a Girona Terés ha lamentat que els estatuts actuals només permeten la construcció de nínxols, però cal afegir-hi també les tombes per tal de legalitzar les obres que estan a punt de licitar. El regidor preveu desencallar aquest tràmit burocràtic "les properes setmanes" per tal que aquest espai estigui habilitat abans de finalitzar l'any.