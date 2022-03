L'Ajuntament de Girona projecta una planta de tractament de residus que permetrà al consistori gestionar els residus d'orgànica que es generen al municipi i crear-ne biogàs. El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, ha defensat que amb aquest biogàs es podrien propulsar part de la flota de busos urbans de la ciutat. Terés ha detallat que amb aquesta planta es podria crear un model «d'economia circular» a gran escala. Aquest centre de tractament de residus permetria al consistori deixar d'enviar la fracció orgànica a una planta del Baix Empordà, tal com passa actualment. El cost de construcció seria de 45,4 milions d'euros i podria estar enllestit el 2026.

L'Ajuntament de Girona vol gestionar els residus que es produeixen a Girona, Salt i Sarrià de Ter a través d'una nova planta de tractament que es projecta al costat de la incineradora al barri de Campdorà. Actualment, aquesta planta ja s'està reformant per adaptar-la a les noves normatives. De fet, el calendari previst és que a finals de l'any que ve ja estigui acabada i a principis del 2024 entri en funcionament. Aquesta incineradora comptarà amb una turbina que generarà electricitat a partir de la calor que es desprèn de la crema de deixalles. De moment està previst que aviat es liciti el plec de condicions per comprar la turbina, mentre una empresa ja va instal·lant per parts el forn cremador.

Ara, el consistori projecta una ambiciosa planta de tractament de residus que s'ubicarà al costat de la incineradora. La idea és que els camions d'escombraries portin totes les deixalles que recullen a Girona, Salt i Sarrià de Ter en aquesta nova planta. Una vegada allà, a través de sistemes manuals i mecànics se separarà tota mena de residus que poden reutilitzar-se com ara l'alumini, el plàstic o el vidre.

Generació de biogàs

A més, també hi haurà un circuit per tractar la fracció orgànica. Aquest tractament consisteix a assecar totes les deixalles. Un cop seques, s'abocaran en un punt de compostatge i el consistori preveu aprofitar les fermentacions que facin aquestes restes. El regidor de Sostenibilitat de Girona, Martí Terés, ha apuntat que quan es deixa compostar aquesta fracció de deixalles es genera biogàs que es pot aprofitar per a diversos usos. «Seria bonic que el 2026 els busos de la ciutat funcionessin amb el gas que es genera durant el tractament de la fracció orgànica que generen els ciutadans» ha assegurat Terés.

Més enllà del benefici que podria implicar energèticament aquesta generació de biogàs per la ciutat, Martí Terés ha destacat que el tractament de residus a Girona permetria estalviar-se «un sobrecost ambiental» pel fet d'haver de traslladar aquesta fracció orgànica a una altra planta de tractament. Actualment, l'Ajuntament de Girona envia la fracció orgànica a l'abocador de Solius, a la frontera entre el Baix Empordà i el Gironès. Malgrat tot, el consistori ja negocia un altre punt on anar a abocar les deixalles perquè aquesta planta està al límit de la seva capacitat. Ara, Terés destaca els beneficis que comportaria gestionar els residus al mateix municipi

Un projecte de 45,4 milions d'euros

El regidor de Sostenibilitat ha avançat que aquest centre de tractament tindria un cost de 45,4 milions d'euros que hauria d'assumir l'ARC. De moment, Terés ha garantit que l'agència catalana ja ha mostrat el seu compromís en fer-ho. A més, el calendari que preveu el consistori gironí és poder obrir el centre el 2026. Per la seva banda, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha destacat que un milió d'aquests 45 que costarà el projecte servirà per fer algunes millores als voltants, com ara els accessos. Aquesta inversió forma part de la «prioritat» d'aquest projecte que era aconseguir el «mínim impacte» pels veïns de la zona.

Per altra banda, Madrenas ha assegurat que aquest centre serà «una de les principals inversions a la ciutat» conjuntament amb el futur Campus de Salut, on s'hi haurà de construir el nou Trueta. Tot i això, Madrenas ha insistit que aquest nou equipament tindrà una «clara vocació de capitalitat». Si bé de moment no està previst que s'hi tractin més residus que els de Girona, Salt i Sarrià de Ter, estan «oberts» a rebre els residus d'altres municipis propers.