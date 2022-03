La ciutat de Girona té una «illa de calor» -diferència tèrmica nocturna entre el centre de la ciutat i els afores- mitjana de cinc graus: aquesta és la diferència mitjana en les temperatures mínimes entre l’observatori més càlid (el de l’Escola de Música, al centre de la ciutat) i les Deveses de Salt, situat als afores. Aquesta és una de les conclusions principals de la tesi doctoral titulada El clima urbà de Girona, escrita per Gerard Taulé i dirigida per Javier Martín Vide, de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.

Segons explica Taulé, l’«illa de calor» urbana -tema central de la seva tesi- és el fenomen universal per qual els centres dels pobles i ciutats d’arreu del planeta, però sobretot aquells que tenen més de mil habitants, tenen temperatures nocturnes (i també a la matinada) més elevades que als afores. Normalment, afegeix, les ciutats més grans tenen una major illa de calor que les més petites, tot i que hi ha excepcions. En el cas de Girona, ciutat clarament de clima mediterrani, Taulé indica que hi ha una «illa de frescor urbana» diürna, especialment a l’hivern, però també durant totes les estacions de l’any.

Aquest fenomen es dona especialment a partir de mig matí i fins al migdia, tot i que a vegades es pot allargar fins a la posta de sol. Això significa, segons Taulé, que per efecte de les ombres urbanes -per exemple, dels edificis- la temperatura de la ciutat és més baixa durant el dia respecte els afores. En la majoria de casos, les diferències són minses -d’un o dos graus-, però hi ha ocasions en què es poden assolir els 10,2 graus, com va succeir el 20 de març de 2012 a Girona, on la diferència va arribar a ser de 10,2 graus. Segons assenyala Taulé, la reflexió de la radiació solar amb la paret de l’edifici i de la superfície afavoreix una temperatura més alta respecte carrers propers o a l’altra vorera del carrer, a l’ombra. D’aquesta manera, els carrers estrets o places, com els del Barri Vell de Girona, són els més frescos de la ciutat durant el migdia. Segons afegeix Taulé, la poca ventilació i la poca o nul·la radiació solar, especialment a l’hivern, en dies assolellats i amb vents en calma, en carrers amb orientació est-oest, com són la travessia Auriga, la Plaça Bell-lloc, el carrer Nou del Teatre, o el carrer Bellaire, poden tenir temperatures entre cinc i nou graus més baixes que en carrers adjacents, a menys de 150 metres de distància, com la Plaça de Catalunya.

En aquest sentit, Taulé explica que l’illa de calor urbana està produïda per la substitució del terreny natural dels afores d’una ciutat -com per exemple camps, terreny agrícola o boscos-, que no retenen la calor absorbida pel sòl a la seva superfície durant la nit, mentre que a la ciutat la presència d’un terreny artificial, amb asfalt i diferents superfícies impermeables, permet retenir més la calor absorbida pel sol durant la nit i alliberar-la a l’aire de la ciutat, que és més càlid.

Efectes dels edificis

A més, afegeix que la presència d’edificis impedeix que hi hagi tanta porció de cel visible als carrers de les ciutats com als afores, per la qual cosa el balanç energètic és diferent: hi ha menys pèrdua de calor a l’atmosfera urbana durant la nit respecte als afores.

D’altra banda, Taulé també assenyala que la contaminació atmosfèrica afavoreix una temperatura nocturna més elevada a les ciutats, ja que produeix un efecte similar a un hivernacle: fa de «pantalla» a la pèrdua de calor de les superfícies urbanes. A més, a la ciutat, les superfícies impermeables no tenen tanta aigua com als afores, ja que segons indica l’autor de la tesi l’aigua «és evacuada ràpidament pel sistema de clavegueram», de manera que no es produeixen tantes basses com als afores. Al no haver-hi tanta aigua, afegeix Taulé, no es refreda la superfície per l’evaporació de la mateixa manera que succeeix a la perifèria de la ciutat.

Finalment, el meteoròleg afegeix que un altre aspecte que afavoreix l’illa de calor és la menor ventilació de la ciutat, ja que la presència d’edificis fa que la velocitat del vent sigui menor a la ciutat que als afores. Això provoca que es perdi menys calor per convecció durant la nit a la ciutat respecte els paisatges naturals.