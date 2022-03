Apassionat per la meteorologia des de ben petit, Josep Pascual recull dades de temperatura i nivell del mar a l'Estartit des de fa cinc dècades en una constància, que ha estat de gran ajuda per al Servei Meteorològic de Catalunya o per a nombroses investigacions científiques, i que, fa tres anys, la mateixa NASA li va reconèixer amb una carta d'agraïment. Un reconeixement que, aquest divendres, també li arribarà per part de la Universitat de Girona en el marc de la jornada "Aigua i emergència climàtica a les comarques gironines: reptes i solucions".

Organitzada pel Campus Aigua de la UdG se celebrarà al Parc Científic i Tecnològic amb l'objectiu de fer arribar el coneixement generat pels grups de recerca de la UdG en l'àmbit de l'aigua a la societat, compartir experiències i establir col·laboracions amb els diferents agents del territori per millorar la qualitat de vida ara i en el futur". El topògraf i el mar Investigadors de cinc grups de recerca de la UdG exposaran "solucions adaptades al territori gironí" en una jornada que obriran la directora del Campus Aigua, Clàudia Fontàs, i el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes; i on també participarà el responsable de l'Àrea d'Adaptació de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, Gabriel Borràs. Els representants dels grups de recerca seran Anna Ribas (Grup de Recerca en Canvi Socioambiental), Gerard Arbat (Grup de recerca Enginyeria i Gestió del Reg), Josep Mas-Pla (Geologia i Cartografia Ambiental i Institut Català de Recerca de l'Aigua), Xavier Quintana (Grup de recerca en Ecologia aquàtica continental) i Manel Poch (Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental). Posteriorment a les intervencions dels investigadors es farà una taula de rodona amb Francesc Camps (IRTA i Central d'Usuaris Aigües del Baix Ter), Teia Puigvert (Consorci del Ter), Lluís Sala (Consorci d'Aigües Costa Brava Girona) i el mateix Samuel Reyes, director de l'Agència Catalana de l'Aigua. La taula estarà moderada per Xavier Amores (director del Catalan Water Partnership).