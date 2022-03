Girona preveu tenir el 2026 el nou centre de tractament de residus a Campdorà

La planta de Campdorà tindrà a l’interior de les seves instal·lacions un nou centre de tractament de residus de fracció orgànica i resta que preveu entrar en funcionament l’any 2026. L’Ajuntament de Girona va presentar ahir el projecte amb vocació que sigui un espai per a tot el Gironès i que ocuparà espais lliures o sense ús de la planta de Campdorà, entre la depuradora i la incineradora.

La inversió per tirar endavant la instal·lació sumarà un global de 45,4 milions d’euros (sense IVA), entre els quals n’hi haurà un que es destinarà a accions de millora a Campdorà (millores al pont, millor il·luminació i canvis en l’entrada dels camions, tot i que no augmentarà el trànsit de vehicles). «Des del primer moment la nostra fixació va ser que els veïns i veïnes del Pla de Campdorà no patissin cap mena de greuge i els hem volgut protegir sobretot pel que fa a la mobilitat a la zona», va assegurar l’alcaldessa, Marta Madrenas. Els més de 45 milions d’inversió els aportarà l’Agència de Residus de Catalunya per mitjà d’una subvenció.

L’alcaldessa va explicar que juntament amb el campus de Salut del Trueta, aquesta serà la inversió més important a la ciutat en els propers anys. Madrenas va ressaltar que estan «compromesos» en complir les normatives europees que marquen un reciclatge del 65% l’any 2035 i que menys del 10% dels residus vagin a l’abocador. «Són xifres ambicioses però tenim la voluntat d’arribar-hi. És imprescindible per la lluita contra el canvi climàtic», va insistir l’alcaldessa.

El projecte contempla diverses naus on es faran els tractaments de la fracció orgànica (actualment no n’hi ha cap a la comarca) i a la fracció resta. La fracció resta correspon als residus que queden un cop feta la recollida selectiva. La fracció orgànica està constituïda fonamentalment per restes de menjar i restes vegetals de mida petita.

Amb el procés amb l’orgànica es generarà electricitat i biogàs, segons va explicar el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés. Es destinarà tant al funcionament de la mateixa planta, es retornarà a la xarxa elèctrica per a l’aprofitament de les necessitats del barri a través de la possible creació d’una comunitat energètica o se subministrarà a la flota de vehicles de transport i recollida de residus. Un cop feta la tria de la fracció resta, el que no sigui aprofitable es derivarà a la incineradora amb una cinta transportadora.

«Ara l’orgànica l’hem de portar a Solius i sabem que hem de buscar alternatives», va explicar el regidor. Abans del 2026 però l’Ajuntament haurà de trobar un sistema intermedi a l’espera de la nova planta. «Disposarem d’un tractament propi i en traurem un rendiment energètic», va insistir Terés.

Està previst que el projecte del centre de tractament de residus s’aprovi en els pròxims dies en el Consell d’Administració de Tractament de Residus i d’Aigües Residuals del Sistema de Girona, SA (Trargisa), societat mercantil que gestiona tant la depuradora com la planta de valorització i que coordinarà el nou centre. Posteriorment, l’Ajuntament de Girona farà la petició de la subvenció a l’Agència de Residus de Catalunya per a la construcció de les instal·lacions.

El centre tindrà capacitat per gestionar 50.000 tones a l’any de fracció resta i 15.000 tones a l’any de fracció orgànica. La idea és oferir la planta a les poblacions del Gironès que ho necessitin, a més de Girona, Salt i Sarrià. De fet, el nom oficial és «Centre de Tractament de Residus del Gironès».