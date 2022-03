Promoure l'ús del català com a eina de reinserció per a jove interns en centres de menors. Aquest és l'objectiu del taller de rap que s'està duent a terme al centre de justícia juvenil de Montilivi, a Girona. Hi participen quatre dels 12 joves que en aquests moments compleixen mesures judicials al centre gironí. Amb l'ajuda del raper Nel.lo C, que col·labora amb Plataforma per la Llengua, han composat la cançó 'Vola'.

El text gira entorn de vivències dels propis participants, que ara es gravarà i difondrà a través de Youtube. Amb aquesta iniciativa el Departament de Justícia busca fer atractiva la llengua i acostar-la als joves amb l'objectiu d'aconseguir que un cop surtin siguin "bilingües" i tinguin més oportunitats de reinserir-se.

"Jo puc parlar-te de coses reals. Gent del meu barri amb problemes fiscals. Diuen que tots som iguals. Jo amb 19 patint els meus mals". Així comença la cançó 'Vola', la peça que quatre joves interns al centre de justícia juvenil de Girona han creat en el marc del taller de rap que el Departament de Justícia i Plataforma per la Llengua hi duen a terme. L'objectiu: promoure l'ús del català fent-lo atractiu i, alhora, ajudar a reinserir-los a la societat.

El centre de Montilivi té capacitat per a 24 menors, però en aquests moments, només n'hi ha 12 complint mesures judicials en diferents règims (obert, semiobert i tancat). Es tracta de joves d'entre 14 i 18 anys que han comès delictes greus i que hauran de conviure en aquest espai fins que compleixin les mesures dictaminades. En la majoria de casos, s'hi estan de mitjana entre sis o nou mesos i durant aquest temps se'ls ofereix formació educativa però també tallers com aquest.

De fet, al centre de Girona aquesta és la primera vegada que se'n fa un vinculat a la música. Hi han participat quatre nois: en Luís, Curvas, Colombo i Gitano, tots noms ficticis. Dos d'ells pràcticament no parlaven català quan van arribar al centre. Un, provenia de Madrid, i l'altre, d'Algèria. "Vaig arribar de Madrid fa un any i mig i no sabia parlar res en català, el taller m'ha servit. També m'he tret l'ESO", explica Curvas. "M'agrada cantar, parlar de sentiments, del que em passa i m'agrada parlar en català", afegeix Colombo, que fa vuit mesos que va arribar a Catalunya.

A tots ells, el taller els ha unit i entre tots han creat una melodia a ritme de rap de la mà del raper Nel·lo C. "Tots han aportat el seu granet de sorra", remarca Nel·lo. "Jo em dedico a la música urbana en català i, paral·lelament, com que la cultura està com està, doncs faig tallers en barris en risc d'exclusió social, centres de justícia juvenil. En definitiva, en sectors de la societat que no tenen molt de contacte amb la llengua i la cultura catalanes", afegeix el raper.

I ho fa de manera "lúdica" i "tractant temes que realment interessen als joves". "Crec que també els ajuda a fer teràpia de forma indirecta perquè no és el mateix que et preguntin què t'ha passat que, per tu sol, siguis capaç d'escriure-ho", insisteix. Per a Nel·lo, l'evolució dels participants ha estat evident. "Que ha canviat? Que tolerin més la llengua i que la vegin com una oportunitat", assegura. "Crec que amb esforç i dedicació tot és possible", afegeix.

"Cal que siguin totalment bilingües"

Des del Departament de Justícia, la directora general de justícia juvenil, Susagna Roura, també remarca la importància que els menors que passen per aquests centres aprenguin el català. "És molt necessari que entenguin i que també ho entenguin els professionals dels centres que és molt important que aquests joves siguin totalment bilingües perquè si volem una reinserció real, han de saber els dos idiomes", insisteix.

Després de cinc sessions, el següent pas serà gravar la cançó i penjar-la a Youtube. Aquesta no és la primera vegada que es fa un taller d'aquestes característiques a Catalunya. L'any 2019 ja se'n va fer un però la pandèmia va obligar a interrompre'n la implantació i ara s'ha reprès.

Set centres d'aquestes característiques a tot Catalunya

El de Montilivi és un dels set centres de justícia juvenil que el Departament té a tot Catalunya. El de Girona té capacitat per a 24 menors, tot i que en aquests moments està al 50% de la seva capacitat. Els menors que hi ha interns ho estan en diferents règims: obert, semiobert o tancat en funció de les mesures judicials imposades.

La majoria s'hi estan uns nou mesos de mitjana i han comès delictes greus. L'any 2021, a Catalunya 414 menors van estar en règim d'internament, 44 ho van fer a Girona. Al 2020, a tot Catalunya n'hi va haver 511; 41 a Girona i l'any 2019, 600 a tot Catalunya, 41 dels quals al de Montilivi.

208 menors en internament a Catalunya

La Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil és la responsable del compliment de les actuacions previstes a l'ordenament jurídic que regula les accions socials adreçades a aquests joves. Una d'elles és l'internament que es fa en centres com el de Montilivi però també n'hi ha d'altres com la mediació, l'assessorament tècnic i el medi obert. A dia d'avui, hi ha 1.930 joves a tot Catalunya complint amb alguna d'aquestes mesures, 208 dels quals estan en internament.