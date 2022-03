El grup de recerca LECQUIA de la Universitat de Girona (UdG) ha instal·lat un sistema de sanejament d'aigua per a les comunitats indígenes de l'Amazona colombiana. El projecte ha consistit a instal·lar dos tipus de membranes estudiades que permet eliminar contaminants de l'aigua. Ara, el grup de recerca ha preparat una guia que explica el muntatge i manteniment d'aquestes membranes per tal que la comunitat pugui utilitzar aquest sistema per aconseguir aigua potable. El grup LECQUIA ha elaborat aquest projecte de cooperació amb la Universitat Nacional de Colòmbia. El projecte també compta amb una part social i d'educació ambiental.

La UdG ha tancat la segona fase del projecte de cooperació amb l'Amazona colombiana satisfactòriament. El grup de recerca LECQUIA assegura que els dos tipus de membranes instal·lades en les comunitats indígenes estan funcionant correctament i permeten als seus habitants tenir aigua potable lliure de contaminants. Aquesta aigua prové de tancs de recollida d'aigües pluvials i altres mecanismes establerts de gestió comunitària de l'aigua. El projecte de cooperació de la UdG va començar amb la visita de les comunitats de la Milagrosa, que es troben al sistema de llacs Yahuarcaca, TIWA, la Isla de la Fantasía i CIHTACOYD. En aquest viatge, els investigadors del grup de recerca van poder identificar les necessitats d'aigua en funció de l'estació de l'any i quin tipus d'instal·lació era més convenient pels seus habitants. Una vegada captades les necessitats, els investigadors van instal·lar els tancs de recollida d'aigua pluvial i s'ha fet una formació en dret, ús i gestió de l'aigua potable per a comunitats indígenes de l'Amazona colombiana. Per altra banda, s'han fet accions de difusió a la UdG per sensibilitzar sobre el problema. Ara, més enllà de comprovar el funcionament dels dos tipus de membranes instal·lades que permeten l'ús de l'aigua potable, el projecte preveu implementar tests ràpids de control de l'aigua que permetrien detectar la presència de virus i restes fecals. Es tracta d'un tipus de test que hauria de fer la mateixa comunitat i per això es busca una alternativa fàcil. En les properes fases del projecte es preveu monitorar els sistemes de tractament instal·lats en les comunitats seleccionades. A partir d'aquí, la UdG vol fer una anàlisi de les estratègies d'acceptació social i apropiació cultural d'aquest sistema de tractament d'aigua per membranes. També es vol instal·lar un sistema centralitzat de més capacitat a una escola de les comunitats indígenes.