Gairebé tres quilos de marihuana i una mica més d'un miler d'euros en metàl·lic. Això és el que duien a sobre tres homes que van ser detinguts per la Policia Municipal de Girona aquest dimecres a la tarda després d'una persecució que va començar al carrer Orient, del barri de Can Gibert, i va al carrer Caterina Albert del de la Devesa. Als tres arrestats, un dels quals conegut per la policia pels seus antecedents per robatori, se'ls hi imputa un delicte contra la salut pública, pels 2.852 grams de marihuana i els 1.080 euros en metàl·lic, i contra la seguretat viària per les diferents infraccions que van cometre durant la persecució.

La persecució va començar al voltant de quarts de sis de la tarda quan, al carrer Orient, una patrulla d'agents de paisà va veure un home, el que té antecedents, pujant en un cotxe amb un altre home. Quan els van aturar, un d'ells va baixar del vehicle i va intentar fugir, però un dels agents el va aconseguir detenir corrent rere seu. Mentrestant, el conductor va fugir amb el cotxe en direcció al carrer Caterina Albert on va sortir del vehicle per pujar en un altre cotxe, on l'esperava un altre home. Poc després, agents de la Policia Municipal, que s'havien desplegat per la zona en un dispositiu després de la primera detenció, van poder aturar aquest segon vehicle al mateix carrer i detenir a les dues persones.