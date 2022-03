L’Ajuntament de Girona ha decidit frenar temporalment el procés de licitació per comprar les càmeres que havien de servir per llegir les matrícules dels cotxes que accedien a les futures Zones de Baixes Emissions després que una sentència hagi invalidat la Zona de Baixes Emissions de Barcelona. Fonts municipals han indicat que després de l’anul·lació decretada pel TSJC a Barcelona, abans de tirar endavant el concurs públic per adquirir els aparells , primer volen estudiar com podria afectar a Girona la sentència per evitar fer alguna compra que després els pogués repercutir negativament. Girona és un dels municipis que l‘any vinent ha d’implantar les Zones de Baixes Emissions en ser un municipi de més de 50.000 habitants. De moment no ha transcendit quins punts de la ciutat serien els afectats perquè l’Ajuntament està analitzant els diferents barris i punt d’entrada de la ciutat abans de prendre decisions. I més ara, després de la sentència de Barcelona.