«La història tracta de fets del passat que alguns volen oblidar, i que altres no poden oblidar»

Aquesta frase del reconegut historiador Pierre Vilar, citada aquest dimarts per Josep Clara, serveix per emmarcar el principal objectiu de la Comissió «Els 16 d’Els Químics»: no oblidar. El 1962, en una «Girona de les fàbriques molt diferent de la Girona dels serveis i del turisme actual», la ciutat va viure la primera gran contestació laboral en ple franquisme amb els treballadors d’Els Químics, «Indústrias Químicas y Tartáricas», demanant millores en les seves condicions laborals com poder fer un dia festa a la setmana i no haver de treballar els festius. Una revolta, amb els obrers alentint la producció, que va ser reprimida amb l’acomiadament de setze dels empleats de l’empresa. Setze persones que ara, per reivindicar la seva lluita i el seu patiment i el de les seves famílies, la comissió ha proposat que siguin recordades amb una placa amb els seus noms, acompanyats d’una explicació dels fets del 1962, a l’esplanada del costat de la xemeneia de l’antiga fàbrica de Girona que passarà a dir-se «Els 16 d’Els Químics».

Les conseqüències de quedar-se sense feina, la solidaritat que van rebre d’altres treballadors i més gent, o el patiment de les famílies van ser recordades, pel gendre d’Enric Codina o pels fills de Pedro Montalban en l’acte al Centre Civic de Pla de Palau. Encara no a dos minuts a peu d’on s’aixecava una fàbrica que, com va repassar en la seva intervenció l’historiador Josep Clara, va ser «referent estatal i mundial en la fabricació d’àcid tartàric propietat dels Ensesa. Una família coneguda pels seus negocis en altres sectors com el turisme i amb molts immobles i terrenys a la ciutat, va tenir entre 200 i 300 segons els moments». Clara va citar alguns precedents de malestar entre els treballadors d’Els Químics, el 1946 i el 1959, fins arribar «a l’alentiment de la producció del 1962». Al qual Ensesa respondria amb l’acomiadament de setze treballadors. Una dràstica decisió, corroborada posteriorment per tots els organismes de l’època a què els treballadors van intentar recórrer, que van aixecar encara més la tensió a la fàbrica amb entrada de la Guàrdia Civil a les instal·lacions inclosa. Trenta-cinc treballadors més de la fàbrica van abandonar els seus llocs de feina en solidaritat amb els acomiadats. D’entrada la reacció, del propietari d’Els Quimícs va ser també acomiadar aquests 35 treballadors, però, «davant que la revolta no es calmava i, també, sumant-ne trenta-cinc més als setze acomiadats», va decidir canviar l’expulsió per una sanció.

Josep Clara va recordar que aquell acomiadament, a més de deixar-los sense feina, va «marcar aquells setze homes i les seves setze famílies, perquè en aquella època la que podríem dir solidaritat entre els empresaris era molt forta». Tres dels fills de Pedro Montalban, que to t i quedar-se sense feina va continuar amb la seva lluita sindical i política, van corroborar les paraules de Clara recordant com, sense ells molts petits, «sovint la Guàrdia Civil trucava la porta de casa de nit». La solidaritat, dels 35 companys que van deixar els seus llocs de treball i de molta altra gent amb forma d’ajudes econòmiques, van ajudar a «Els 16 d’Els Químics» a aguantar el cop. Però, com va insistir Josep Clara, «ha estat molt fàcil posar noms de carrers i places a gent poderosa, com el Marquès de Caldes de Montbui, i per això ara és important que l’espai del costat de la xemeneia porti el nom dels setze treballadors acomiadats el 1962».

Dídac Planas Ribot, Josep Oliver Turón, Albert Crous Font, Joaquim Brugués Orts, Pedro Montalbán Hernández, Antonio Alonso Ortega, Manuel Romero Romero, Enric Codina Pujol, Valentín Romero Cano, Joan Ferrés Verdaguer, Josep Roura Carreras, Joan Peradalta Pinsach, Josep Llinàs Carreras, Lluis Salvans Vilar, Ferran Gotarda Artimà i Joan Blanch Vila. Setze noms que, si la política no falla, el dissabte 30 d’abril tindran el seu nom a un espai a tocar del carrer Marquès de Caldes de Montbui. Just a sota d’on encara hi ha la xemeneia que cada dia, a les vuit del matí, sonava per recordar que era hora d’entrar a la fàbrica de la qual van ser acomiadats.