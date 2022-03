Tres conills de bosc estan portant de corcoll la brigada de parcs i jardins que s’encarrega del manteniment dels Jardins de la Devesa de Girona. Des de fa algunes setmanes, els animals estan menjant-se i fent malbé les flors i plantes dels diferents espais dels jardins fins al punt que s’ha considerat que suposen un problema per al correctament manteniment de l’indret.

La presència dels rosegadors es va detectar al gener després d’uns dies observant que algunes flors i plantes apareixien malmeses. A la zona sol haver-hi ocells com ànecs, gavines, cotorres, coloms, gavians o garses, però cap sol tenir aquest comportament envers les plantes.

Sobretot succeïa al voltant dels edificis que hi ha en un lateral dels jardins, alguns dels quals són per les brigades i un altre és, ara mateix, la seu de l’Associació de Naturalistes de Girona (ANG). Finalment, es va localitzar els tres animals. Un dels conills és més gran que els altres dos.

Per evitar que segueixin malmetent l’espai i sense voler fer-los mal, han decidit capturar-los per alliberar-los al camp o al bosc. La tasca no és senzilla perquè els animals s’amaguen quan detecten els humans.

La intenció és utilitzar gàbies trampa amb aliments específics al seu interior per tal que els conills se sentin atrets i un cop entrin a la gàbia, per intentar obtenir el menjar, quedin atrapats. Però la cosa encara es complica més amb la llei de contractes del sector públic, que obliga a justificar qualsevol adquisició.

En aquest cas, l’Ajuntament de Girona ha hagut d’iniciar un seguit de tramitacions pel tirar endavant el procés de compra menor d’un sac d’aliment per poder capturar els tres rosegadors sense ferir-lo per portar-los a un espai natural. La captura anirà a càrrec de la brigada municipal de plagues i animals.