El saló de la formació i l'ocupació de les comarques gironines, l'ExpoJove, recupera la presencialitat després de tres anys i torna a Fira de Girona del 30 de març al 2 d'abril. Ho farà amb prop de 90 expositors i té confirmada l'assistència de més de 6.500 estudiants de 93 centres, a qui oferirà propostes d'estudis i formació per a l'etapa postobligatòria. Durant els quatre dies organitzarà una trentena de xerrades i estarà obert de nou del matí a dues de la tarda, tret del divendres que també obrirà de quatre a set. El saló, que té entrada lliure, va ser presencial per darrer cop el 2019, el 2020 no es va poder fer per la pandèmia i l'any passat es va apostar per un format virtual que, aquest 2022, es compaginarà amb el presencial.

La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, diu que estan molt «contents» de tornar a la presencialitat i que el saló «continua sent un referent a la província on els estudiants poden encaminar el seu futur laboral». Cunyat també remarca que en aquests dos anys els organitzadors de fires han estat «immersos en un procés de transformació digital». «Vist l'èxit que el 2021 va tenir la plataforma virtual d'ExpoJove, l'hem tornat a posar en pràctica i anirà acompanyada del format presencial. Amb Fira de Mostres i amb Tot Nuvis també ho vam adaptar», afegeix. ExpoJove estarà estructurat en diferents espais: 'Formació', on s'exposarà les possibilitats formatives, i 'Orientació laboral' i '+Recursos', enfocat en l'apartat ocupacional. Cada dia s'hi portaran a terme una trentena de xerrades informatives sobre formació, ocupació i recursos. El Departament d'Ensenyament oferirà una mostra dinamitzada dels ensenyaments professionals de Grau Mitjà i Grau Superior que es realitzen a les comarques gironines, com agrària, arts gràfiques, comerç i màrqueting, fusta i moble, tèxtil, confecció i pell, arts plàstiques i disseny, hoteleria, electricitat i electrònica, entre d'altres. El saló gironí tindrà una plataforma virtual aquest any que estarà activa fins al juny, quan acaba el curs escolar. L'any passat s'hi van registrar més de 6.000 usuaris i va tenir més de 40.000 visualitzacions. L'ExpoJove està organitzada per Fira de Girona, l'Ajuntament de Girona, el Consell Comarcal del Gironès i la Generalitat.