L'Audiència ha jutjat un acusat que s'enfronta a 20 anys per violar una menor i mantenir-la tancada en un pis ocupat de Girona. Els fets van tenir lloc el gener del 2019. L'adolescent, que aleshores tenia 12 anys, s'havia escapat d'un centre d'acollida. Durant el judici, el processat només ha respost les preguntes del seu advocat. De manera telegràfica, i a través d'intèrpret, ha negat que l'hagués violada o agredida. La menor ha declarat a porta tancada. Entre les proves pericials que es van fer per aquest cas, la defensa en va demanar una d'inaudita: que se li mesurés el penis a l'acusat per acreditar si hi va poder haver penetració. Els doctors han conclòs que el membre no té «cap mena d'alteració» i entra «dins l'estricta normalitat».

Els fets que han arribat avui a judici van tenir lloc a mitjans de gener del 2019. La menor, que té reconeguda una discapacitat del 37%, aleshores vivia en un centre d'acollida. El 15 de gener, l'adolescent i un amic seu van escapar-se i van anar fins a un pis ocupat del barri de Santa Eugènia. L'acusat, un jove magrebí que ara té 32 anys, va arribar a l'habitatge dos dies després. Segons sostenen tant el fiscal com l'acusació particular, el processat va tancar la menor en una habitació i va fer fora tothom qui hi havia dins el pis. Aquella nit, recullen els escrits d'acusació, aprofitant-se de «l'edat de la menor i de la discapacitat» que pateix, la va despullar i va intentar-la penetrar. D'entrada no ho va aconseguir, perquè l'adolescent (que aleshores tenia 12 anys) va resistir-s'hi. Però de matinada, la va «agafar pel coll» i la va violar. La menor, relaten el fiscal i l'acusació, va aconseguir sortir del pis a primera hora del matí, després de trobar la clau de la porta.

El cas ha arribat avui a la Secció Tercera de l'Audiència de Girona. La menor ha declarat a porta tancada. La seva mare, però, a qui va trucar per demanar-li ajuda després de sortir del pis ocupat, ha relatat que la seva filla va dir-li que el processat «la va mantenir tancada a l'habitació i va fer amb ella allò que va voler». També ha explicat que, per aconseguir-ho, la menor li va explicar que l'havia agredida i amenaçada. L'acusat, per la seva banda, tan sols ha respost les preguntes de la defensa. Ho ha fet mitjançant intèrpret, i de manera molt succinta. De fet, tan sols ha respost «No» quan el seu advocat li ha demanat si havia violat la menor, i si l'havia colpejada o obligada a mantenir relacions sexuals amb ell.

Lesions i pericial inaudita

La clau de volta del cas, en gran part, recau en les proves pericials. Per una banda, es va trobar saliva de l'acusat a la vulva de la menor. La probabilitat que fos d'ell i no d'un altre, segons han dit els perits al judici, és de fins a «27.000 vegades». Per altra banda, els forenses han explicat que, quan van explorar-la, la menor tenia un xuclet al coll i diverses lesions recents (de menys de 24 hores). Durant el judici, però, també ha aparegut una prova inaudita. La va sol·licitar l'advocat d'ofici del processat, a qui va demanar que se li mesurés el penis per comprovar si hi hauria hagut penetració sense que la víctima patís lesions genitals.

En aquest punt, els doctors han estat clars. «Des del punt de vista anatòmic no presenta cap mena d'alteració, i com recollim a l'informe, està dins l'estricta normalitat», han dit en referència al membre de l'acusat. Els forenses també han explicat que el fet que l'adolescent no presentés lesions genitals no pressuposa que no hi hagués hagut violació. Per la seva banda, els psicòlegs que van entrevistar-se amb la menor han explicat que donen credibilitat al relat de l'adolescent. «Allò que ens va explicar és creïble», han dit durant el judici.

Fins a 20 anys de presó

El fiscal i l'acusació particular, exercida per l'advocat Lluís Sant, imputen al processat un delicte continuat de violació a menor de 16 anys, un de detenció il·legal i un tercer de lesions. Sol·liciten que per al primer se li imposin 15 anys de presó, per al segon 5 anys més i que per les lesions hagi de pagar una multa de 1.080 euros. A més, demanen que l'acusat no pugui apropar-se a menys de 250 metres de la menor durant 20 anys. En matèria de responsabilitat civil, les acusacions reclamen que l'acusat indemnitzi la menor amb 15.250 euros. A més, en cas de condemna, volen que s'expulsi l'acusat del territori estatal durant 10 anys un cop hagi complert tres quartes parts de la pena, se li concedeixi el tercer grau o tingui llibertat condicional.

La defensa, que a última hora ha assumit l'advocat Carles Monguilod, reclama l'absolució. Al seu entendre, perquè durant el judici, la víctima ha entrat en contradiccions en aquells «fets nuclears» del relat. De manera alternativa, però, la defensa sol·licita que se li imposin al processat 2 anys de presó per un delicte d'abús sexual a menor -entén que no hi va haver penetració, però sí tocaments- i que se li apliqui una atenuant d'embriaguesa. El judici, que s'ha celebrat a la Secció Tercera de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència.