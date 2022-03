L’exèrcit tornarà a l’Expojove de Girona. Després d’anys d’enrenou, una sentència de l’Audiència de Girona va definir que els militars poden ser a l’Expojove però que ho han de fer vestits sense uniforme militar. La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, ha confirmat que van demanar espai i que seran al saló.

L’any 2018, el codi ètic de Fira de Girona , marcava que al saló no hi podien haver imatges bèl·liques. Inicialment, l’exèrcit va muntar l’estand amb personal vestit de civil, però a l’hora de la inauguració van aparèixer uniformats. Els anys anteriors, hi havia hagut protestes de grups independentistes i pacifistes. El comitè executiu de Fira de Girona va sancionar aquell incompliment del codi ètic prohibint que fossin al saló els propers tres anys.

El Ministeri de Defensa portar el cas als jutjats. Una primera sentència va donar la raó al Ministeri i el 2019 l’exèrcit va ser al saló amb uniforme. Però es va recórrer i l’Audiència Provincial va veure excessiva la prohibició però si que va indicar que l’uniforme és una imatge bèl·lica. A Lleida, en canvi, l’Exèrcit serà present a FormaOcupa 2022 el 4 de maig, el Saló de la Formació i l’Ocupació de Fira de Lleida, i els militars hi participaran uniformats.

La 16a edició d’ExpoJove, el saló de la formació i l’ocupació de les comarques gironines, se celebrarà del dimecres 30 de març al dissabte 2 d’abril al Palau de Fires de Girona. Hi ha confirmada de moment l’assistència de més de 6.500 estudiants de 93 centres, a qui oferiran propostes d’estudis i formació per a l’etapa posterior a l’ensenyament obligatori. ExpoJove tindrà prop de 90 expositors al Palau de Fires, organitzarà 30 xerrades al dia i estarà obert de 9 a 14 h i, el divendres, també de 16 a 19 h. El principal públic són els estudiants, però també s’enfoca a famílies, professorat i tutors. El saló, que té l’entrada lliure, va ser presencial per darrer cop el 2019, el 2020 no es va poder dur a terme per la pandèmia i l’any passat es va apostar per un format virtual que, aquest 2022, es compaginarà amb el presencial.