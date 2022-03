Després de diverses crides fallides, finalment hi ha hagut relleu al capdavant de l’Associació de Veïns Devesa- Güell de Girona. Salvador Guardiola ha cedit la presidència a qui era la seva vicepresidenta, Magdalena Bosch Valentí. Jubilada amb 74 anys té en cartera diverses reivindicacions i un somni: Que la Devesa sigui tal com era durant la seva infància i joventut.

Gironina i veïna de la Devesa des de fa més de cinc dècades, sempre ha estat molt activa en diferents entitats de la ciutat però mai havia format part de cap associació de veïns. Amb la marxa de Maria Àngels Cedacers fa tres anys per fer el salt a la política, la junta de l’Associació va haver de recomposar-se. Guardiola i ella van acceptar. El president però va demanar el relleu un temps després, fins hi tot amb cartells en els plafons informatius del barri. Ara fa poc, Ha estat escollida Magdalena Bosch Valentí.

Fa poc que dirigeix l’Associació de Veïns i ja prepara els temes per portar a l’Ajuntament. Explica que, als socis de l’Associació se’ls hi envia un formulari per tal que exposin les seves demandes i denuncies. Del que s’ha anat rebent hi ha uns temes que solen repetir-se: «Reivindiquem la neteja del barri, que està bastant abandonada i la seguretat al barri, que no en veiem massa. Hi ha hagu robatoris i no es veu massa la policia», assenyala.

Pel que fa a la relació amb l’Ajuntament, exposa que ha mantingut ja una reunió amb els representants municipals i que la relaciço és «bona»: «Ens reben, escolten i hi podem anar». Però matisa: «Que hi hagi respostes, això ja és més difícil».

Pel que fa al parc de la Devesa, explica que van de la mà de la Plataforma Salvem la Devesa, una agrupació d’entitats i associacions en defensa del parc. «Volem que la Devesa sigui un lloc d’esbarjo, amb llum, neta i amb seguretat per poder-hi passejar», insisteix. «Hem d’anar-ho demanant repetitivament. No dona gaires fruits però anem insistint», indica.

Per d’aquí a uns anys imagina una «Devesa viva», com «abans», on la gent «hi anava a passejar, s’hi trobaven amb cadires per seure, podien prendre una consumició mentre la mainada jugava tranquil·lament». «Potser és molt romàntic», admet. Fins i tot dibuixa mentalment la Rosaleda farcida de parterres amb rosers i roses. Però reitera que «és la Devesa que reivindico, la que estava de cares a Girona, no d’esquenes com ara». I assegura que «la gent ha perdut la Devesa com a lloc de trobada, d’anar-hi a prendre la fresca i passejar».

Recorda que fa un s mesos, es va passar un documental on gent gran del barri explicava els seus records i que molts deien que «tenien un jardí a casa seva, la Devesa».

A banda de tot això, l’Associació vol mantenir els exitosos cursos d’aquarel·la, fotografia i astronomia, el recull de contes fets per infants, la festa major i el carnestoltes, entre d’altres.