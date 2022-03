El 5 d’abril es donarà el tret de sortida a l’edició 2022 dels Consells de Barri de Salt on es començaran a tractar i definir les actuacions que els veïns van proposar durant l’any 2021 així com les consultes que l’equip de govern vol traslladar a la ciutadania. La sessió se celebrarà a l’Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros i servirà per recollir les opinions dels assistents i establir les bases del funcionament de les següents trobades que ja s’aniran organitzant centrades en cadascuna de les zones en les quals s’ha dividit el municipi: est, sud, oest i centre.

En aquesta primera trobada també es farà el retorn dels Consells de Barri del 2021 i, a partir d’aquí, es durà a terme una sessió de treball participatiu per presentar els projectes a dur a terme a cada barri durant aquest 2022, propostes que es van recollir en l’edició de l’any anterior. Entre els mesos de maig i juny es realitzaran les sessions participatives centrades en cadascuna de les quatre zones on es debatrà i es redactaran les propostes de millores dels espais escollits de cada punt amb una inversió total que s’eleva fins als 100.000 euros.