A Girona es podrien prevenir cada any dos morts segons un estudi de l’Institut de Salut Global de Barcelona que la situa com la tercera ciutat catalana, de les vint-i-cinc analitzades, amb un major percentatge de la seva població sotmès a un nivell de soroll perjudicial per a la salut. Segons els resultats d’aquest estudi, publicats a la revista a la revista Environment International, el 85,2% dels veïns de Girona ha d’aguantar un soroll excessiu a causa del trànsit de vehicles mentre que, per exemple, a Barcelona són un 83,4%, a Tarragona un 77,2%, a Lleida un 65,9%, a Madrid un 43,8% i a Berlín un 29,8%. Entre les ciutats catalanes incloses dins l’estudi, només Mataró (85,8%) i Santa Coloma de Gramenet (87,8%) es troben en una situació pitjor que la de Girona. Mentre que a la resta de l’estat, Bilbao o Màlaga superen el 90% i Sevilla s’hi acosta.

«L’exposició prolongada al soroll del trànsit rodat pot provocar una reacció d’estrès sostingut que dona lloc a l’alliberament d’hormones de l’estrès, augment de la freqüència cardíaca i de la pressió arterial i vasoconstricció, la qual cosa pot acabar donant lloc a malalties cròniques, cardiovasculars o a trastorns de depressió i ansietat», expliquen els autors d’un estudi que, amb 749 ciutats europees analitzades, estableix rànquings sobre el percentatge de la població que suporta un nivell soroll mitjà durant 24 hores superior als 53 decibels. I, també, en determina els efectes sobre la salut de les persones calculant, fins i tot, les morts que es podrien prevenir si aquestes ciutats complissin amb els estàndards de soroll recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). En el cas de Girona serien dues morts cada any, mentre que, per exemple, en ciutats més grans com Barcelona serien 47 o 96 a Roma. «Tenim el convenciment que el veritable impacte del soroll del trànsit sobre la salut és encara molt major, ja que la falta de dades limita els efectes sobre la salut que podem avaluar i, en conseqüència, porta a una infraestimació de l’impacte», detalla la a investigadora de l’ISGlobal Sasha Khomenko sobre aquesta dada de la prevenció de possibles morts tot i mostrar-se convençuda que «el soroll generat pels mitjans de transport és la segona causa ambiental d’efectes adversos per a la salut a Europa occidental, després de les partícules contaminants de l’aire». En el cas concret de Girona, les dades de contaminació, tant acústica com en la qualitat de l’aire, i el posicionament del govern municipal sobre la Zona de Baixes Emissions, va portar ahir Guanyem Girona a afirmar que la regidora de Mobilitat, Marta Sureda, «mensyté el risc per la salut associat a la contaminació». En el comunicat de Guanyem es cita tant l’estudi sobre el soroll de l’Institut de Salut Global de Barcelona com un del propi ajuntament sobre la concentració de diòxid de nitrogen en l’aire.