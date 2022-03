'Girona ets tu' és el nou eslògan que l'Ajuntament de Girona utilitzarà en els pròxims anys per identificar l'acció i els serveis municipals i traslladar-la als gironins i gironines. La ciutat es troba immersa en un procés de recuperació econòmica després de la crisi de la COVID-19 i en un moment de retorn progressiu a la plena activitat, amb la recuperació de trobades socials i propostes culturals, esportives, veïnals i municipals. A través d'aquest eslògan, el consistori busca la complicitat de la ciutadania a l'hora d'encarar aquesta nova etapa plena de reptes i, al mateix temps, d'oportunitats. En aquest sentit, 'Girona ets tu' és una crida a millorar la ciutat des de dins. L'eslògan busca reforçar el sentiment de pertinença i comunitat de la població i apel·la a la responsabilitat de cadascú per al bon funcionament de la ciutat. Amb aquest canvi de perspectiva, l'Ajuntament deixa de banda l'antic 'Girona emociona', més enfocat al gaudi.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ho ha explicat així: «El lema 'Girona Emociona' ha funcionat molt bé durant aquests anys, ajudant en la promoció i coneixement de la ciutat, fins al punt que, avui, Girona ja és una marca plenament consolidada. Per això hem considerat que ara és el moment de buscar un nou enfocament, coincidint precisament en la recuperació de l'activitat després de les mesures que s'han hagut de prendre durant la pandèmia. Els confinaments han posat en relleu que avui, a la ciutat, hem de potenciar els valors de la convivència, la solidaritat, el civisme, de la cultura de l'esforç i de la responsabilitat. 'Girona ets tu' recull aquest nou marc, que comparteixo, i que guia també l'acció de govern».

Per tal que s'adapti en els diversos àmbits o situacions, el lema tindrà una segona part, de caràcter específic. El missatge complementari variarà segons l'objectiu o la temàtica, relacionant-lo amb conceptes com el civisme o la sostenibilitat, entre d'altres. També serà vàlid per fer referència a àrees o serveis concrets de l'Ajuntament, per exemple Esports o Educació. Gràficament, l'eslògan tindrà un format i tipografia homogenis, mentre que el color canviarà en funció de cada cas. La nova imatge ja s'ha començat a aplicar en alguns cartells, i s'utilitzarà també en anuncis, fulletons i tota mena de materials informatius i de difusió.