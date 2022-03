Guanyem Girona es va posicionar ahir en contra de les declaracions de la regidora de Mobilitat, Marta Sureda, sobre la futura Zona de Baixes Emissions de Girona assegurant que «menystenen el risc per la salut associat a la contaminació». «Que s’acostin les eleccions no pot ser excusa per deixar perdre els Fons Next Generation en mobilitat i per no treballar en una proposta de ZBE ambiciosa», va sostenir la regidora de la formació municipalista, Laia Pèlach.

En conversa amb Diari de Girona, Sureda va defensar el plantejament del govern municipal de la ciutat segons el qual «si la Zona de Baixes Emissions és per millorar l’aire, a Girona no ens caldria». Una visió que, en absolut, és compartit des de Guanyem Girona que considera que les paraules de Sureda són «completament equivocades». El partit opositor argumenta la seva posició amb un estudi del mateix ajuntament sobre la qualitat de l’aire per «recordar que la ciutat té una mitjana de concentració de diòxid de nitrogen per metre cúbic de 29, quan el recomanat per l’OMS és que estigui per sota de 10; Girona, per tant, triplica el límit considerat de risc per l’OMS».