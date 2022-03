El primer comboi de Bombers per Ucraïna ha arribat aquest divendres a la tarda al parc de Girona amb 46 refugiats. Són 26 dones i 21 menors provinents de la regió de Kharkiv, a l'est del país. Algunes famílies desplaçades per la guerra s'estaran amb amics o familiars però n'hi ha moltes que van a domicilis de famílies acollidores d'arreu de les comarques gironines.

Al parc de Bombers de Girona hi ha hagut moments d'emoció i abraçades quan s'han conegut les famílies d'acollida i els refugiats. La segona expedició humanitària de Bombers per Ucraïna sortirà dilluns vinent al matí quan set furgonetes amb material i ajut començarà, de nou, el trajecte cap a Polònia.

Cap a les sis de la tarda ha arribat al Parc de Bombers de Girona la primera caravana humanitària dels Bombers per Ucraïna. El comboi, integrat per set furgonetes, va sortir cap a la frontera amb Polònia amb ajuda humanitària per al país i ha tornat amb 46 refugiats, 25 dones i 21 menors de la regió de Kharkiv.

La majoria dels refugiats es quedaran a les comarques gironines, amb familiars i amics o amb famílies d'acollida que han ofert casa seva per als desplaçats per la guerra. Un dels bombers de l'expedició, Jaume Font, ha explicat que des del moment de trobar-se amb els refugiats les emocions han estat a flor de pell. Abans, ja havien fet arribar fotografies dels conductors i els participants del comboi perquè es familiaritzessin amb ells i crear un entorn de confiança. Un cop es van trobar, van enumerar les furgonetes per famílies.

La caravana havia arribat dimecres al matí als volts de Korczowa, a la frontera de Polònia amb Ucraïna. Allà a tocar, als afores de Przemyśl, hi ha un campament de refugiats. L'expedició va començar el camí de retorn a Catalunya a primera hora de la tarda d'aquell mateix dia, amb 41 persones: una família que tenia previst venir a Catalunya amb el comboi va posposar el viatge perquè el fill petit estava malalt. Tot i això, i gràcies al contacte fet per un bomber de Vilafranca del Penedès, Bombers per Ucraïna va fer parada al vespre al centre de Polònia per recollir una dona, les seves dues filles i els dos nets, completant d'aquesta manera l'expedició.

Quan el comboi ha arribat al Parc de Bombers, tant els familiars com les famílies d'acollida els estaven esperant. Hi ha hagut moments d'emoció i abraçades quan s'han trobat. Una de les famílies acollidores és la de Roser Borrell, veïna de barri de Sant Narcís de Girona. A través de l'associació de veïns va saber que s'estaven mobilitzant per trobar refugis per a desplaçats ucraïnesos i va oferir una habitació que té disponible.

Aquest divendres ha conegut una mare i la seva filla de 18 anys que s'estaran a casa seva: "És molt emocionant perquè el meu fill és rus i està molt afectat per la situació, ha sigut un moment molt bonic i crec que és un deure humà poder col·laborar i em plau molt fer-ho". Borrell ha assenyalat que ara que està jubilada es pot dedicar "a aquestes qüestions que importen i que són necessàries".

També del barri de Sant Narcís, Carme Perseguissa esperava l'arribada de la família que acollirà a casa: "És una situació molt trista i penso que és el mínim que puc fer". Caldrà superar, però, la barrera idiomàtica per això les dues veïnes del barri han explicat que han preparat alguna informació traduint-la amb aplicacions per al mòbil i esperen que la tecnologia les ajudi a l'hora de comunicar-se.

Bombers per Ucraïna ja està enllestint la segona expedició humanitària, que té prevista la sortida el pròxim dilluns 28 al matí i que constarà de set furgonetes. Carregaran material d'ajut humanitari als Parcs de Bombers de Mataró i Girona, i començaran el trajecte cap a Polònia als volts de migdia.