«Si la Zona de Baixes Emissions és per millorar l’aire, a Girona no ens caldria». Aquesta opinió, expressada per Marta Sureda aquest dijous a Diari de Girona, ha encès el debat entorn de com s’hauria d’implantar a la ciutat la futura Zona de Baixes Emissions l’any 2023. Les paraules de la regidora de Mobilitat van posar sobre la taula les visions contraposades sobre el tema del govern municipal, des d’on es defensa que l’actual no fa necessari aplicar grans restriccions de trànsit, i de diferents associacions ecologistes i de promoció de la mobilitat sostenible. A la postura de Guanyem, assegurant que les declaracions de Sureda «menystenen el risc per la salut associat a la contaminació», s’hi afegeix «l’exigència» de Girona pel Clima que la regidora faci una «rectificació urgent de les seves declaracions»

Les paraules de Sureda, i la decisió del govern municipal de frenar la licitació de l’estudi sobre les càmeres de control de la Zona de Baixes Emissions, són interpretades per aquesta plataforma «entitats ciutadanes de Girona en defensa de la transició ecosocial» com la constatació que l’Ajuntament hauria aprofitat la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre les restriccions de la ZBE per «endarrerir una de les poques i insuficients mesures que planteja el consistori en defensa de la qualitat de l’aire i en contra de la contaminació». D’aquesta plataforma en formen part, entre d’altres, associacions com l’Associació de Naturalistes de Girona, Mou-te en Bici, Rebel·lió o Extinció Girona (XR), Coordinadora d’ONGs Solidàries de Girona, Aigua és vida Girona, Fridays for Future i Greenpeace.

Un seguit d’associacions que, a diferència de Marta Sureda, defensen que «la ciutat de Girona continua tenint valors de NO2 i PM2.5 que gairebé tripliquen els recomanats per l’OMS». «Ens preocupa de manera especial el fet que els centres educatius de Girona, pràcticament tots envoltats per carrers d’alta circulació, per exemple a l’Escola Santa Eugènia o l’Escola Joan Bruguera, amb grans avingudes al seu voltant, tenen de mitjana 20 ug/m3 quan els valors recomanats per l’OMS són la meitat dels actuals marcadors gironins», expliquen des de Girona Clima que, també, reclamen que «és moment d’actuar amb contundència, de polítiques actives i valentes, i considerem que amb aquestes declaracions, la no convocatòria de la Taula de Mobilitat i amb les poques iniciatives de l’Ajuntament no s’està a l’alçada de les circumstàncies».

Per tot plegat, Girona pel Clima avisa que continuarà mobilitzant-se per «exigir al govern que actuï per aconseguir una ciutat que lluiti contra l’emergència climàtica i on es prioritzin vianants i vehicles sense motor». Per exemple, el dissabte 2 d’abril organitzaran un tall entre els carrers de Santa Eugènia i Carrer Major de Salt.