El PSC de Girona assegura que «l’any 2021 l’Estat va ser molt més diligent que la Generalitat a l’hora de pagar el que correspon a l’Ajuntament». La regidora socialista Bea Esporrín ha detallat que «les dades indiquen que al final de l’any els impostos estatals estaven transferits al 100% i l’Estat també havia transferit a l’Ajuntament 15 milions d’euros corresponents al Fons complementari de finançament». El grup municipal socialista considera que «la realitat i els fets objectivables assenyalen que el govern de Junts i ERC a Girona hauria de ser molt més exigent amb el govern d’ERC i de Junts a Catalunya».

En l’altre costat de la balança hi havia l’ACA, que sol pagar amb bastant retard i que a final de 2021 havia pagat a l’Ajuntament 1,5 milions, segons els socialistes, menys del que li tocava. A més, apunten que té pendent fer una transferència de 229.000 euros addicionals per temes d’urbanisme. L’any passat l’ACA ja va transferir 1,16 milions menys i totes aquestes revisions a la baixa causen dèficits que es van acumulant a cada exercici, indiquen. Per al 2022 ja s’han revisat les transferències de l’ACA i es preveu que farà una aportació de gairebé menys de la meitat que al 2021: 3,8 milions d’euros pel 2022, en comptes dels 6,3 milions que hauria d’haver transferit el 2021.

A més de l’ACA, també la Generalitat té diners pendents de pagar a l’Ajuntament. D’una banda, hi ha 96.000 euros pendents que corresponen a Educació. I, d’altra banda, la Generalitat té pendents de pagar 580.000 euros d’ocupació, 60.000 euros de promoció econòmica i 43.000 euros que deu al Bòlit.

Per la seva banda, a finals d’any la Diputació devia 70.000 euros a l’Ajuntament en relació a polítiques de mobilitat i 100.000 euros de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT).