L’hospital Trueta va ser l’escenari ahir d’un workshop d’àmbit estatal d’angiologia i cirurgia vascular. A la sessió es van apuntar cinc cirurgians vasculars de diferents hospitals: el Mar de Barcelona, Hospital General de Catalunya, Hospital Parc Taulí de Sabadell, Hospital Quiron Salud de Màlaga i Hospital Universitari Clínico San Cecilio de Granada. Els cirurgians, els màxims assumibles per al tipus d’activitat que es realitza dins del quiròfan, van participar activament en les intervencions quirúrgiques, liderades pel cap de Servei de l’Hospital Trueta, Omar Andrés Navarro, i l’equip de cirurgia vascular del centre.

En el workshop es van fer dues intervencions quirúrgiques de pacients amb aneurismes d’aorta abdominal complexes i es va fer un abordatge per via endovascular, és a dir, per un procediment mínimament invasiu. En concret es tracta d’aneurismes aortoilíacs infrarrenals, amb característiques ben diferenciades que obligaran els professionals a decidir quin és el millor dispositiu per a cada cas.

Aquest seminari està organitzat pel Capítol de Cirurgia Endovascular de la Societat Espanyola d’Angiologia i Cirurgia Vascular, que ha escollit Girona com a seu del taller pel nivell d’experiència que tenen els professionals. Els cirurgians que participen en el curs tenen una àmplia experiència, també en aquest tipus de procediments d’aneurisme d’aorta complex, que són poc habituals.

El Servei de Cirurgia Vascular de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Trueta realitza cada any un miler d’intervencions quirúrgiques.