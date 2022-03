La diputada i actual portaveu del PSC a l’Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, no ha amagat mai la seva il·lusió per tornar a ser la cap de llista a les eleccions municipals del 2023, però, a falta de la proclamació oficial, aquest dissabte en una trobada amb militants ja va reconèixer obertament que «estic convençuda que aquestes seran les nostres eleccions i que puc ser l’alcaldessa de tots i totes». Les paraules de Paneque arriben setmanes més tard que ERC confirmés que Quim Ayats seria el candidat republicà, mentre que l’actual alcaldessa, Marta Madrenas, encara no s’ha pronunciat sobre el seu futur i la possible candidatura de Lluc Salellas s’haurà de decidir en una assemblea de Guanyem Girona.

«Al PSC sabem que és possible un futur millor, tant en la gestió del dia a dia com en seguretat o la cura de l’espai públic», va explicar Paneque, que, de la mateixa manera que ho havia fet fa uns dies en roda de premsa, va incidir en la idea que a «Girona s’acumulen els problemes i són més necessàries que mai les solucions». Amb la presència d’exregidors socialistes entre el públic, Paneque va parlar de recuperar el llegat dels governs de la ciutat en les etapes de Quim Nadal i Anna Pagans. «Hem de recuperar el projecte socialista que va impulsar la Girona dels segles XX i impulsar-lo, renovat, al segle XXI», va sostenir Paneque, concretant aquest plantejament en «la construcció centres nuclears de la ciutat a tots els barris, ben articulats i connectats i teixir cohesió amb nous serveis i equipaments, tal com ja es va fer llavors». Eixamplar el centre d’una ciutat que ha crescut molt les últimes dècades; tenir tolerància zero envers la inseguretat i l’incivisme; incorporar infraestructures verdes a la ciutat per a la sostenibilitat i la resiliència; un pla estratègic de desenvolupament i progrés pel teixit econòmic i connectar natura, ciutat i rius són algunes de les propostes que Sílvia Paneque vol incorporar al programa electoral del PSC de cara a les eleccions de l’any vinent. «Girona té les millors oportunitats de progrés i creixement econòmic, però els últims anys ha crescut el desànim, la manca d’oportunitats, la inseguretat i la degradació constant de barris, carrers i places», va destacar Paneque.