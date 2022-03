La Formació Professional és una gran cuirassa contra l'atur, només el 13% dels graduats en Cicles Formatius estan buscant feina quan l'atur entre els joves és del 30%". Aquesta reflexió del president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, és el millor resum del missatge que el govern i el sector empresarial vol llançar per aconseguir, en paraules de la Delegada de la Generalitat a Girona Laia Cañigueral, "prestigiar la Formació Professional".

La quinzena edició de l'informe sobre la "inserció laboral dels ensenyaments professionals" presentat aquest dilluns a la Cambra de Comerç ha posat sobre la taula que, tot i els efectes de la pandèmia, "la formació professional continua sent un coet cap a la inserció laboral" i que, com ha recordat Fàbrega, "moltes empreses continuen sense trobar mà d'obra qualificada". Així, segons les dades de l'enquesta als graduats tant en Cicles de Grau Mig o de Grau Superior en 57 centres gironins, el 42% continuen estudiant, el 31% treballen i només el 13% busquen feina. Dels que s'han inserit laboralment, el 70% afirmen que "estan treballant en feines directament relacionades amb què el que han estudiat", el 35% tenen contracte indefinit (32% en el cas dels cicles de Grau Mig) i el sou més habitual, tant entre els de Grau Mig com de Grau Superior, és d'entre 900 i 1.200.

Tant Jaume Fàbrega, com Laia Cañigueral com el director dels Serveis Territorials d'Educació, Àdam Manyé, han insistit en la necessitat que els mons educatius i de l'empresa vagin junts per "aconseguir la millor traçabilitat possible entre les places educatives i les necessitats de les empreses". Per a la delegada del Govern, la Taula per a l'Impuls de la Formació Professional és l'eina per obtenir aquesta conjunció dels interessos i ha recordat que "aquesta setmana que comença l'Expo Jove a Girona, on molts joves començaran a pensar en el seu futur, és un bon moment per donar visibilitat i prestigiar la Formació Professional".