Una mare ha denunciat als Mossos d’Esquadra un cas de bullying que presumptament pateix el seu fill de 12 anys a l’escola La Salle de Girona. La progenitora assegura que assetgen el seu nen des de fa més de sis mesos i subratlla la poca predisposició del centre per solucionar-ho. La mediació feta a l’escola, on el nen cursa primer d’ESO, ha estat segons la seva opinió insuficient perquè el seu nen segueix rebent «insults homòfobs». El fet que ha propiciat la denúncia a la policia és que fa pocs dies, dos suposats companys de la criatura haurien creat un compte d’Instagram on se’n burlen i l’amenacen.

Des del centre escolar asseguren, en canvi, que han seguit en tot moment els protocols, que tenen l’afer «obert» i que han estat «seguint els passos d’intervenció que marca el protocol establert pel Departament d’Educació». En tot moment, asseguren que «davant d’una sospita manifestada d’una situació d’assetjament entre iguals, des del centre sempre es vetlla per la seguretat de tots els menors implicats i s’han fet i s’estan fent un seguit d’actuacions amb l’ajuda dels diferents professionals» que fan la mediació des del principi.

La mare ha volgut explicar els fets a Diari de Girona perquè el seu fill «vegi que he fet tot el possible per ell». Un nen, que segons explica, ha canviat totalment la seva manera de ser en el més de mig any que dura la situació. La dona lamenta que s’ha tornat més introvertit, que «té por» tant per anar a l’escola com en el seu dia a dia i subratlla que fins i tot se «l’ha d’acompanyar al lavabo a casa, tot i ser al costat de la seva habitació». Arran de la situació, la criatura ha necessitat ajuda psicològica. Des del centre li van donar suport en aquest sentit, explica, però segons ella l’equip només hi va un cop al mes i l’especialista «em va dir que no li faria un seguiment continu perquè hi ha altres nens». Per això, va optar per dur-lo a un psicòleg privat.

Mediació sense resultat

Des del centre, com expliquen i també reconeix la mare, s’ha intentat trobar solució i s’han fet mediacions entre els suposats assetjadors i la criatura juntament amb els docents i un «agent mediador» dels Mossos. Unes cites que al parer de la mare no han servit de massa perquè el bullying continua.

Arran de la situació, ha demanat un canvi de centre de cara al curs vinent. Una petició que de moment diu que es troba en punt mort. I és que a banda del nen també vol portar a un altre institut a la germana, ja que té la mateixa edat i també estudia a La Salle. La seva filla en canvi no pateix assetjament, ressalta la veïna de Girona. Creu que el seu fill és l’objectiu dels assetjadors perquè «és més baix que la resta de la seva edat ja que va néixer amb un problema de creixement i porta les ungles pintades».

Els alumnes que presumptament l’amenacen i assetgen pertanyen a diverses classes del centre i a l’inici -l’octubre- li etzibaven insults homòfobs. Segons la progenitora li deien «gay, maricon» i fins i tot ho escrivien a les pissarres. El nen també va rebre una nota de veu el dia 6 d’octubre -segons consta en la denúncia- amb amenaces, en la qual es pot sentir per exemple una nena que diu: «mig centímetre, mig centímetre de merda, saps quants putus moros té la meva germana darrere que et poden donar una puta pallissa de mort» i segueix amb «t’aplastem amb un dit, amb el dit petit». A conseqüència d’aquest àudio, la mare va explicar-ho a la cap d’estudis i al director que van optar per la mediació, en la qual també va participar un mosso. Això va acabar, com recorda la mare i exposa a la denúncia, amb què la noia un cop identificada va ser castigada a anar els divendres a la tarda al centre.

Compte a Instagram

L’assetjament a partir d’aquí s’ha anat prolongant, diu, fins que el passat dia 14 la mare va rebre tres sol·licituds d’amistat de tres persones a Instagram i no les va acceptar i després d’una altra persona i en mirar el perfil va veure que hi havia una foto de perfil del seu fill amb la cara pintada. Va comprovar que no era d’ell i va acceptar per veure què era el grup i un cop a dins va contactar, explica, amb l’agent mediador dels Mossos perquè temia que podia ser part de l’assetjament i ho va comunicar a La Salle. Finalment, assegura, la cap d’estudis li va dir «que ho denunciés perquè ells no podien fer res perquè no tenien proves».

Al cap de dos dies va veure com des del compte de la presumpta assetjadora va aparèixer una «història» a Instagram on entre altres es deia «no, carinyo, no perquè i tu i la teva ‘xupipandi’ aneu per mi m’espantaré, tu mesures mig metre boludo tipus et toco amb el dit petit i ja vas a l’hospital». Llavors tornar a informar l’escola i va denunciar els fets als Mossos.