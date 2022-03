Amb la proposta #SolarsVius, Guanyem Girona vol «donar vida als solars abandonats de la ciutat» per tal de dinamitzar espais inutilitzats i que «generen problemes de salubritat i de seguretat». Els regidors Lluc Salellas, Cristina Andreu i Dolors Serra van presentar aquest dilluns la campanya al barri de Pla de Palau-Sant Pau, la zona de la ciutat on més es concentren aquests tipus d’espais, i han aprofitat per explicar la proposta a les veïnes i veïns de la zona. Els regidors de Guanyem Girona van penjar cartells de gran format als solars abandonats on s’hi llegeix «Això podria ser un espai per a gossos», «Això podria ser habitatge assequible», entre d’altres «amb l’objectiu que les veïnes i veïns s’imaginin les possibilitats que s’estan perdent al tenir aquests espais aturats»

Andreu va explicar que es tracta d’una problemàtica que fa temps que segueixen i que genera «sensació de deixadesa». La regidora va argumentar que alguns d’aquests solars fa dècades que es troben aturats «sense que els propietaris tinguin voluntat o capacitat de tirar-hi endavant cap tipus de projecte» Per això, des de Guanyem demanen un Ajuntament «proactiu» a l’hora de «revitalitzar els barris de la ciutat i deixar enrere una Girona a mig fer». La presència de rates, la manca d’il·luminació, les voreres irregulars en mal estat, les tanques provisionals o les bardisses que ocupen la via pública són alguns dels problemes habituals associats als solars abandonats. Per tal de revitalitzar aquests espais la proposta de Guanyem, que prendrà forma de moció al ple del proper abril, demana l’actualització del cens municipal de solars, que no s’ha modificat des de 2008.