Dos motoristes van resultar ferits, un d'ells de caràcter greu, ahir al vespre en caure per un terraplè d'uns tres metres d'altura a Girona.

Els dos homes que anaven en una motocicleta circulaven pel barri de les Pedreres i a l'altura de la Pujada de la Torre d'Alfons XII i pels volts de les nou del vespre van topar contra un arbre i posteriorment, van caure daltabaix d'un marge.

A conseqüència de la caiguda, els dos van resultar ferits i els Bombers els van haver de rescatar, ja que van caure en una àrea de difícil accés de darrere de l'hotel.

De fet, els Bombers, que van activar diverses dotacions, van haver de tallar la tanca d'accés a l'hotel Palau de Bellavista per poder accedir a la zona on hi havia els motoristes accidentats.

Per la seva banda, el SEM va activar quatre unitats i va atendre els dos homes ferits en l'accident de trànsit. Un d'ells va resultar ferit greu i l'altre de poca gravetat, ambdós van ser evacuats a l'hospital Josep Trueta de Girona.

La Policia Municipal de Girona per la seva banda està encarregada de l'atestat i va assistir l'accident de trànsit.