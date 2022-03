El radar de tram de la C-65 entre Cassà de la Selva i Llagostera no funciona des de fa vuit mesos. Un acte vandàlic va causar danys a la cabina de l’aparell i de moment, no hi ha data per a la seva reparació. El Servei Català de Trànsit (SCT) ahir va confirmar els fets i també, que la no presència de càmeres en els ponts del radar de tram que hi ha als dos extrems és perquè no es puguin produir més danys. De fet, segons van assegurar fonts de l’ens, arran dels actes vandàlics del dia 30 de juliol del 2021, els tècnics van retirar els equips.

L’acte incívic d’aquell dia va afectar la cabina i la porta va quedar del tot irreparable, subratllen. Això ha fet per tant, que des d’aquell dia, aquests aparells no funcionin i per tant, no multin.

En sentit Llagostera

El radar per tram a la C-65 entre Cassà de la Selva i Llagostera és el primer que es va instal·lar a la província de Girona i va començar a multar el maig de 2014. Es troba instal·lat en sentit Llagostera i de 5 quilòmetres de longitud entre els punts quilomètrics 17,2 i 12,1. El cinemòmetre ara per tant, està inactiu i de moment, no hi ha data per la seva posada en marxa. Es tracta d’un aparell però que segons dades d’entre els anys 2015-2016 no multava massa conductors. Durant aquell període, com ja va informar Diari de Girona, només ho va fer amb 17 conductors. Aquest tipus d’aparells multen quan es sobrepassa la velocitat mitjana.

Diversos radars inutilitzats

Un altre radar que no funciona és el que hi ha situat poc després de sortir de Llagostera, a la mateixa autovia C-65, a la recta que hi ha abans d’arribar a la pujada de l’Alou. Aquest que aparell és fixe i el van inutilitzar però en aquest cas el mes de març del 2020.

Un grup independentista llavors va reivindicar els fets. Els integrants van cremar i boicotejar diversos radars fixes instal·lats a la xarxa viària gironina -no només el de Llagostera- sinó que també va inutlitzar-ne d’altres que estan instal·lats a Caldes de la Mavella, Cornellà del Terri, Banyoles, Bàscara, Llambilles, Cabanelles i Santa Cristina d’Aro. Uns aparells que majoritàriament segueixen encara sense donar servei i per tant, no multen.

El cost de reparar un radar o posar-ne un de nou és elevat i això és el que provoca la lentitud alhora de reposar-los, com han explicat diverses vegades des del Servei Català de Trànsit.

A les comarques de Girona encara es pot veure com els que queden pendents de reparar, en bona part, estan recoberts per unes bandes -tipus bossa- de plàstic de color negre. Aquestes oculten els efectes dels actes de vandalisme, sovint els danys causats per l’incendi de l’aparell o les pintades que els han fet.