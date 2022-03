El cartell de la confraria de Jesús Crucificat- Manaies de Girona és una picada d’ullet a les dones, en una mostra més de l’entitat per deixar clar que la confraria està al costat de la igualtat. L’autor del cartell és el pintor Sergi Cadenas, un artista autodidacta.

L’artista parteix de l’opinió de no posar títol a l’obra, ja que en fer-ho aquesta queda limitada i fa que la persona que l’estigui observant no pugui veure-hi més enllà que el que proposa l’autor. Així i tot ha explicat als Manaies que la intenció és «reivindicar els drets de la dona a la societat».

Al cartell s’hi pot veure la figura d’una dona posant-se un casc de manaia. Amb aquest gest, l’autor intenta manifestar que «malauradament les dones avui en dia encara s’han d’armar i lluitar pels seus drets en una societat desigualitària».

Sergi Cadenas va néixer a Girona en una família que durant moltes generacions ha estat vinculada a l’artesania del ferro, món al qual ell també s’ha dedicat. Mitjançant l’autoaprenentatge i a través de l’experiència Cadenas ha trobat una nova vesant artística, la pintura, concretament la pintura a l’oli. Ha guanyat diversos premis i mencions com el Premi de Pintura Internacional Tossa de Mar, 2008; Premi de Pintura Ràpida d’Anglès, 2007 i 2008; nominació al Concurs de Pintura Vila de Cambrils, 2008; finalista del III Premi de Pintura Torres Garcia-Ciutat de Mataró, 2009, entre altres.

El precedent

Els manaies de Girona van permetre a les dones poder participar al Maniple, on hi ha els armats, l’any 2019. Fins aleshores, només podien participar a les sortides com a vestes. L’any 2019 va haver-hi una allau de peticions de dones per poder participar en el primer acte on podien prendre-hi part. Va ser el dimecres Sant durant l’entrega del penó. Les cinc primeres dones van ser: Alexandra Barriuso (cavalleria), Mariona Grau (timbal amb la banda), Melissa Terrón (optiada), Júlia Bayé (optiada) i Anna González (optiada). A la llista d’espera hi van quedar altres dones que podrien anar entrant progressivament en les properes sortides en funció de les baixes i el sistema de puntuacions de la confraria, que serveix per ordenar els participants.