El passat 11 de febrer, en una junta de govern, l’Ajuntament de Girona va aprovar la col·locació de plaques solar a les cobertes de cinc instal·lacions municipals: el mercat del Lleó, les piscines de Palau i Can Gibert, el pavelló de Vila-roja i l’escola de Font de la Pólvora. Segons el consistori, la iniciativa havia de servir generar 376 kW d’energia i per reduir l’emissió de 150 tones de CO₂ cada any. De les cinc instal·lacions, el Mercat del Lleó i la piscina de Palau, de fet piscina i pavelló perquè els dos equipaments comparteixen edifici, eren les que havien de generar més energia: 100 kW cadascuna. Ara bé, de moment, a Palau no s’hi instal·larà cap placa solar perquè la presència d’amiant a sobre la coberta del pavelló ho impedeix. El fet que hi haig fibrociment impedeix instal·lar res en aquella coberta si, primer, no es retira aquest component tòxic. És una operació complexa, i cara, que ha portat l’ajuntament a aparcar la col·locació de les plaques solars a Palau mentre «s’estudia com fer la retirada de l’amiant» en una decisió que, al mateix temps, obliga a tornar a tramitar la col·locació a la piscina municipal de Can Gibert que anava en el mateix en el mateix lot de licitació. Fonts de l’Ajuntament de Girona han confirmat que els tècnics d’Urbanisme ja estan preparant una nova licitació perquè a Can Gibert s’hi pugui fer la instal·lació

A la junta de govern de l’11 de febrer, l’ajuntament va engegar els tràmits per a la col·locació de les plaques als cinc equipaments, més el seu corresponent manteniment per un període de tres anys, a canvi d’una mica més de mig milió d’euros (508.138,87). La licitació, però, es va fer en tres blocs: un pel mercat del Lleó, un altre per Palau i Can Gibert i un tercer per Vila-Roja i Font de la Pólvora. Fa uns dies, alertant d’aquest problema, el grup municipal del PSC va demanar que l’Ajuntament de Girona optés per retirar l’amiant de Palau. El consistori, però, prefereix estudiar bé com encarar aquesta retirada i, mentrestant, està preparant la nova licitació del segon bloc. Aquest cop només centrat en Can Gibert. Els altres dos blocs, mercat del Lleó per una banda i pavelló de Vila-Roja i Escola de Font de la Pólvora, poden seguir endavant amb els tràmits sense problemes.

Segons un informe tècnic del mateix Ajuntament, el pavelló de Palau té una coberta amb presència d’amiant «que fa uns anys es va doblar amb unes plaques metàl·liques que coincideix plenament amb l’objectiu de la instrucció: no posar res damunt de cobertes que continguin fibrociment que pugui dificultar-ne la retirada». A Palau, piscina i pavelló comparteixen edifici i, des de fa anys, sobre la coberta del primer equipament ja hi ha instal·lades unes plaques tèrmiques, que serveixen per escalfar aigua calenta sanitària, mentre que ara es volia col·locar-ne de solar sobre la coberta de l’històric pavelló de bàsquet. Que, justament, és on hi ha el fibrociment i, segons una normativa de salut laboral de la Generalitat, no s’hi pot instal·lar res a sobre que en «dificulti la seva retirada».