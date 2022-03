L'Ajuntament de Girona ha signat el document de compra del local per a l'espai LGTBI a la ciutat. Amb aquesta formalització del contracte per reversió del local a l'empresa pública Vivendes de Girona, el consistori encarrila el projecte. En paral·lel, les obres de millora al local ja estan en fase de licitació i es preveu que comencin al maig. El local que el consistori cedirà a l'espai LGTBI està al carrer Torín número 8, al barri de la Devesa. Es tracta d'uns baixos que tindran una àrea de recepció, una sala d'espera, un despatx, una zona per als serveis que s'ofereixen i una sala diàfana perquè l'utilitzin els membres del col·lectiu.

El col·lectiu LGTBI ja està més a prop de tenir un local propi a la ciutat de Girona després que l'alcaldessa, Marta Madrenas, hagi signat aquest dimecres al matí el document d'adquisició per reversió del local a Vivendes de Girona, una empresa pública del mateix ajuntament. Es tracta d'uns baixos que hi ha al carrer Torín i suposarà la seu definitiva per a l'espai LGTBI, que fins ara anava ocupant diversos locals de forma provisional. En paral·lel a aquest tràmit administratiu el govern local ja té el projecte de millora i condicionament del local en fase de licitació. Aquest projecte preveu reformar els baixos per construir-hi una zona de recepció, una sala d'estar, un despatx, una zona per oferir els serveis que té aquest espai i una sala diàfana que podran fer servir els membres del col·lectiu. El consistori també instal·larà una alarma i un videoporter a l'entrada. Es preveu que les obres d'adequació comencin al maig i que durin uns tres mesos. El cost del projecte és de 61.805 euros. L’Espai LGTBI forma part del Servei d'Atenció Integral a la diversitat afectivosexual i de gènere (SAI) de l’Ajuntament de Girona. Diverses entitats LGTBI de Girona gestionen i dinamitzen l’espai, assessorant i informant de diferents aspectes de la realitat LGTBIQ+, i organitzant activitats de conscienciació, suport i atenció al col·lectiu.