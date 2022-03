L’augment dels impostos i les taxes aprovat per l’Ajuntament de Girona per aquest any 2022 permetrà incrementar els ingressos i engruixir les arques municipals. El cas que ho exemplifica més bé és l’Impost de Béns Immobles (IBI) que permetrà recaptar més de 3,3 milions més que l’any anterior.

L’Ajuntament espera un ingrés de 38.408.828 euros per aquest any, mentre que l’any 2021 l’estimació va ser de 35.105.473 euros. Sempre es tracta d’una previsió perquè s’ha de tenir en compte un tant per cent d’impagats. Són veïns que inicialment no abonen l’import (o bé perquè se n’obliden de fer-ho o bé perquè no poden pagar) Un altre tant per cent d’aquests, acaba abonant l’import després d’activar-se mesures de recàrrecs o d’embargament.

Els ingressos entre els anys 2021 i el 2020 no incloïen cap increment perquè els impostos van quedar congelats. El 2020, la previsió d’ingressos per l’IBI va ser de 35.348.638 euros, similars als 35.105.473 euros esmentats del 2021. L’any 2019 havia estat de 32.519,197 euros.

L’augment dels impostos per l’any 2022 és factible després de l’acord del govern municipal (JxCat i ERC) amb el regidor no adscrit Daniel Pamplona. El pacte va servir per aprovar que aquest impost s’incrementés un 7,8%. Això suposa que els ciutadans hauran d’abonar més diners al consistori per l’IBI que fa un any i que l’any 2022. Aquests dies els veïns, precisament, estan rebent les cartes on s’informa de l’import que hauran d’abonar.

Calendari de pagament

El pagament es pot fer de l’1 d’abril al 7 de juny en els rebuts no domiciliats. En els domiciliats, el cobrament es farà el 5 de maig. Tots aquells que fan el pagament fraccionat en tres períodes, seran el 5 d’abril, el 5 de juliol i 5 d’octubre. El període executiu (que implica pagar amb un recàrrec) s’iniciarà el 8 de juny.

En total, l’Ajuntament ha enviat 129.771 cartes informant del calendari de pagament. No són totes per l’IBI ja que també n’hi ha d’altres impostos i taxes, que com l’IBI també tenen un increment. El que suposa una major quantitat d’ingressos és l’impost de circulació. Els càlculs són ingressar un màxim de 5.373.538 euros. La xifra és més baixa que anys anteriors perquè hi ha menys vehicles matriculats. Per cada mil habitants, a Girona hi ha 665 vehicles a motor. Fa dos anys, la xifra era de 671. Aquell any, la previsió d’ingressos va ser de 5.613.879 euros. El 2016, hi havia 680 vehicles per cada miler de ciutadans.

Animals i via pública

A banda de l’IBI i l’impost de circulació també s’ha activat el cobrament d’altres impostos, com l’IBI rústic, amb el qual s’estima que s’ingressaran uns 33.174 euros. Respecte a la taxa de control i tinença d’animals, l’Ajuntament calcula recaptar 132.297 euros, corresponents a les prop de 4.000 mascotes registrades, majoritàriament gossos. Pel que fa a la taxa pel servei de conservació de cementiris, la previsió d’ingressos per aquest concepte és de 366.931 euros.

Finalment, hi ha les diferents taxes corresponents a elements d’ocupació de la via pública que engloben elements voladissos com ara tendals i marquesines, reserves d’espais i entrades de vehicles i guals, materials i instal·lacions com ara expositors i jardineres, rètols sobre la via pública i, finalment, quioscos. La recaptació màxima per aquest conjunt suma 942.784 euros.

El calendari de pagament per l’impost sobre activitats econòmiques, a les empreses que els pertoqui, s’iniciarà el 15 de setembre en període voluntari i el 22 de novembre per via executiva.