Un cop acabada la millora en un tram del carrer Major, l’Ajuntament de Salt continua endavant amb les actuacions per «per millorar i posar el dia l’enllumenat de la xarxa viària» i ara licitarà un projecte per actuar en altres zones del municipi com els carrers Alfons Moré, Miquel Martí i Pol i el Pla. «Dins les inversions de manteniment i millora de la xarxa viaria de Salt hi ha una partida important que dediquem a la il·luminació dels carrers de la ciutat. Es tracta d’una aposta estratègica amb la qual donem resposta a una demanda que ens han traslladat els veïns i veïnes», explica l’alcalde, Jordi Viñas, sobre una sèrie d’actuacions que suposaran una inversió d’uns 150.000 euros.

Aquests 150.000 euros s’afegeixen als 31.698 que van costar els treballs, ja finalitzats, de la il·luminació del carrer Major de Salt, concretament al tram que va del carrer Cervantes a la Travessia de Santa Eugènia. Ara, en unes obres que estan previstes que durin uns tres mesos, la previsió és canviar l’enllumenat de les zones per a vianants dels carrers Alfons Moré, Miquel Martí i Pol i Pla. En la mateixa licitació s’inclouria la substitució del quadre general de distribució que està situat al carrer Fleming i que genera problemes als circuits d’enllumenat sobretot durant els episodis de pluja. També s’instal·laran dues columnes amb projectors al circuit de Pump Track.