El Patronat Call de Girona acull dissabte un concert en solidaritat amb el poble ucraïnès. L’activitat es farà (12:00 hores), al pati del Centre Bonastruc ça Porta, al Museu d’Història dels Jueus. L’Ajuntament col·labora amb Unlock Art, Mozaika i Toldot Barcelona en l’organització de l’espectacle, que porta per títol «Cultura per la pau». L’objectiu és contribuir a recaptar fons per ajudar el poble ucraïnès en aquests moments d’extrema dificultat. A través de l’art i la cultura es busca despertar les ànimes i unir les persones contra la violència i la guerra.

«Estem contents que el Patronat Call de Girona aculli aquest concert solidari per totes les víctimes de la guerra a Ucraïna. Cal respectar el dret internacional i apostar per la resolució pacífica i democràtica del conflicte. Des de Girona volem mostrar tot el nostre suport a aquest esdeveniment solidari i reivindicatiu. És imprescindible el retorn a la via diplomàtica», ha dit el vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats.