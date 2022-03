La campanya «Compra, rasca i guanya» de l’associació Girona Centre Eix Comercial, ha servit per repartir més de 20.000 unitats de targetes entre els comerços associats amb premis diversos: des de xecs regal amb 20 i 30 euros per bescanviar als establiments de Girona Centre -més de 200-, fins a entrades al teatre, nits d’hotel, àpats, hores d’aparcament i productes i descomptes dels comerços associats. La vicepresidenta de Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena, ha posat de relleu el caràcter de «venda creuada» de la campanya. La vicepresidenta es refereix a que hi ha molts de premis que són productes regal i promocions que ofereixen els propis comerços, de manera que uns faran que la clientela compri en d’altres establiments i a l’inrevés. «!Tots hi guanyem: la clientela, amb premis, i el comerç, amb nous clients», manté Ramírez de Cartagena.