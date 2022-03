L’assemblea de treballadors de l’empresa mixta Girona + Neta (formada per l’Ajuntament i FCC Medi Ambiente) va rebutjar la matinada de dimecres el preacord amb el qual havien arribat els representants sindicals amb l’Ajuntament de Girona per signar un nou conveni, caducat des de finals de l’any 2020 i que s’ha estat negociant des d’aleshores.

Després de les votacions dels tres torns, el «No» dels operaris de la neteja va obtenir una àmplia majoria. Va haver-hi 118 vots en contra del document signat dissabte i 63 vots a favor. Al preacord s’hi havia arribat dissabte després de quasi quaranta de reunions entre les diferents parts.

El comitè que havia estat negociant amb l’empresa i l’Ajuntament està format per tres membres d’UGT i dos de CGT i quatre representants de CCOO. Comissions Obres era el sindicat més reticent al pacte i, de fet, va abandonar la reunió que va servir per acabar signar el preacord en la seva absència.

El president del Comitè d’empresa, Carles Casellas, va explicar ahir que respectava la decisió dels treballadors. Casellas, que és de la UGT, va indicar que ara caldrà que els representants dels tres sindicats es tornin a reunir per tal d’analitzar els resultats i mirar quin «camí» cal seguir a partir d’ara. Aquesta trobada es podria fer abans d’acabar aquesta mateixa setmana. El president no va voler entrar en el detall sobre la disconformitat dels operaris de la neteja a un preacord que ell havia validat feia només tres dies ja que a l’assemblea hi va haver intervencions de diferent tipologia i al votar tant sols es tractava de ratificar o no el document acordat dissabte.

El president, qüestionat?

A preguntes d’aquest diari, Carles Casellas va admetre que havia estat «reflexionat» sobre el seu paper al cap davant del comitè i que també li havien demanat que reflexionés sobre el seu càrrec. Sobre això, va exposar que havia considerat que no era el moment de dimitir sinó de seguir lluitant per aconseguir, com a màxim representant dels treballadors, el millor acord possible. Des de l’Ajuntament de Girona es va declinar fer declaracions per valorar el resultat de la votació de l’assemblea.

La principal raó de la negativa dels treballadors no tindria com a eix els percentatges d’augment de salari dels treballadors. Una part clau per la manca d’acord podria girar a l’entorn de l’absència de Comissions Obres en el pacte final entre el comitè i l’Ajuntament. Els representants de CC.OO (té quatre delegats) no veien bé l’acord previ i van abandonar la negociació. Poc després, els representants sindicals restants (UGT en té tres i CGT en té dos), van firmar el document, que no s’ha fet públic, on hi havia un seguit de millores en el nou conveni.

Precedents: 2010, 2015 i 2019

De moment doncs, el següent pas serà la trobada entre els tres sindicats representants al comitè per valorar quin ha de ser el següent moviment. Tot plegat amb Temps de Flors a l’horitzó. La mostra floral comença el 7 de maig i no seria la primera vegada que els operaris de la neteja convoquen una vaga coincidint amb aquestes dades on la ciutat s’omple de visitants per pressionar l’empresa i l’Ajuntament i aconseguir un acord que considerin beneficiós. La darrera vegada va ser el maig del 2019, on es va arribar a un acord al darrer moment. Hi ha però altres situacions similars. El 2010 i el 2015, l’acord entre les parts també va arribar in extremis.

Fa només uns mesos, els operaris de la neteja de Salt també van convocar i allargar més de vint dies una vaga de recollida i neteja coincidint amb una dates assenyalades: durant les festes de Nadal i de Reis. Els carrers de la vila van omplir-se de bosses de deixalles durant tres setmanes.