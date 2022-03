El retorn al Palau Firal del Fòrum Internacional de Residus serà una nova mostra que la capacitat de Girona d'atraure fires de primer nivell ha deixat enrere l'aturada de la pandèmia. Entre el 18 i el 20 de maig, #wasteinprogress portarà a la ciutat més d'un miler de congressistes de diferents països europeus per debatre i explicar sobre "models de recollida de residus orgànics". "El #wasteinprogress és un esdeveniment molt important en el nostre calendari per la producció, pel contingut i per l'excel·lència que hi ha", ha detallat Coralí Cunyat, directora de Fira de Girona, sobre un saló que posarà sobre la taula l'experiència sobre el tractament de la fracció orgànica en ciutat i regions internacionals i estatals com Flandes (Bèlgica), Enschede (Holanda), Swansea (Gal·les), Bèrgam, Brescia, Milà i Callar (Itàlia), Copenhaguen (Dinamarca), Pontevedra, Pamplona, Barcelona, Lleida o la mateixa comarca del Gironès on, aquest any, s'està implementant el sistema porta a porta.

"Per a Girona, tot el que té a veure amb el reciclatge té molta importància, i per això és una de les ciutats catalanes amb millors percentatges de recollida; crec que els territoris hem d'avançar amb decisió cap a una millor gestió dels residus i en polítiques de sostenibilitat. Girona volem liderar aquesta evolució", ha explicat l'alcaldessa Marta Madrenas que ha presentat el #wasteinprogress al costat de Quim Ayats, que en aquest cas representava a la Diputació, Isaac Peraire (Agència de Residus de Catalunya), Xavier Balagué (Ecoembe) i la mateixa Cunyat. Aquesta serà la quarta edició del #wasteinprogress, la darrera va ser el 2019 abans de l'aturada per la pandèmia.