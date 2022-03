L’Ajuntament de Girona organitza dissabte, una jornada dedicada als esports sobre rodes al nou skatepark del parc de Jordi Vilamitjana. Les instal·lacions esportives, ubicades a Can Gibert del Pla, es van posar en marxa fa tot just unes setmanes per oferir un punt on els patinadors puguin practicar la seva disciplina. Amb la proposta, el consistori vol donar a conèixer l’skatepark i animar tothom a fer-ne ús.

La «Jornada sobre rodes» començarà a dos quarts de cinc de la tarda amb una activitat oberta a la ciutadania per practicar alguns d’aquests esports urbans. Destacats esportistes de les especialitats de patinet, monopatí, patins i bicicròs (BMX) faran una masterclass d’aquestes disciplines. Finalment, els mateixos esportistes faran exhibicions. El grup musical Music & Energy dinamitzarà la trobada. «Oferim als gironins i gironines un nou equipament per poder gaudir de l’esport sobre rodes. Apostem per la diversificació dels espais dedicats a l’esport a la nostra ciutat, per a la pràctica de qualsevol disciplina esportiva. Ara, aquest nou skatepark, que se suma al de Domeny, permetrà donar resposta a la demanda creixent dels usuaris del sector, i fer-ho gràcies a un projecte que sorgeix de la participació i consens de diferents entitats. Impulsem l’esport en tots els seus àmbits, perquè fer esport és fer salut, però també valors, cohesió i societat», ha dit el regidor d’Educació, Infància i Esports, Àdam Bertran.