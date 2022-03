Joan Moncanut té molt clara la importància d’un saló com l’Expojove. Propietari de l’Escola Tècnica Girona, un centre privat que ofereix cicles formatius, molts relacionats amb la mecànica i d’altres amb el màrqueting, l’administració i el transport, Moncanut no s’ha perdut ni una sola edició del saló gironí dedicat a la formació. «És molt necessària perquè, en general, hi ha molta desconeixença de les possibilitats reals que tenen tots aquests nois que ara han d’entrar en la formació professional o en el batxillerat, avui en dia hi ha moltes oportunitats i aquesta és una oportunitat magnífica perquè coneguin coses de les quals ni s’han sentit a parlar», explicava Joan Moncanut aquest dimecres, en la primera jornada de l’Expojove, en una anàlisi que, pocs metres més enllà, corroborava Paula Palmiño: «El que més m’ha interessat ha estat el cicle d’Indústries Alimentàries, he vingut aquí sense saber que volia fer el curs vinent; i ara estic convençuda que faré això d’Indústries Alimentàries».

Palmiño és una dels 6.500 estudiants, la gran majoria adolescents que es troben a punt d’acabar l’ESO, que es preveu que passin aquests dies per l’Expojove del Palau Firal de Girona. Uns adolescents als qui la pregunta «què voldré ser quan sigui gran?» se’ls hi comença a fer gran davant seu en un any on, ben aviat, hauran de decidir si el curs vinent volen estudiar Batxillerat o prefereixen optar per un cicle de Formació Professional. «Crec que l’Expojove està molt bé per gent com ella, que no sabia el que volia fer», apuntava Bruna Foxà, companya de Palmiño a l’Institut de Vilablareix, i que ahir va arribar al Palau Firal ja convençuda que el seu futur acabarà passant «pel Cicle Superior d’Educació Infantil». I, almenys aquest dimecres, en el que el Palau Firal va reunir nombroses classes de quart d’ESO de molts centres de les comarques gironines, Bruna Foxà no va canviar d’opinió. Com tampoc ho va fer Andrés Nicolau, de Vidreres, que va veure «grans idees» a l’Expojove, moltes centrades en cicles formatius, encara que ell el curs vinent continuarà a l’Institut de Vidreres fent Batxillerat perquè després vol «estudiar informàtica a la Universitat de Girona».

La presència de la UdG

En un saló molt centrat en la cruïlla formativa posterior al quart d’ESO, la UdG es deixa veure «pensant en els que poden ser els nostres estudiants d’aquí a tres anys». La universitat gironina té a l’Expojove un dels estands més grans del saló amb nou punts d’informació, un per cada facultat, on estudiants voluntaris intenten resoldre els dubtes dels adolescents sobre un futur ingrés a la universitat. «De moment, aquest matí, Medicina, Infermeria i Ciències són els estudis sobre què han demanat més informació», explicava Teresa Hernando, responsable de promoció de la UdG, que pensava que «de cara a divendres i dissabte també compten que vinguin més estudiants de Batxillerat, i famílies, mentre que avui la majoria són classes de quart d’ESO». A escala universitària, a banda de la UdG, l’Autònoma, la UOC o la UNED també són presents a l’Expojove al costat d’ofertes de centres adscrits a la universitat gironina, com l’ERAM o l’EUSES, altres propostes privades o de serveis complementaris com la residència d’estudiants de La Salle Bonanova a Barcelona.

La creixent aposta per la Formació Professional des del govern, a petició de la demanda empresarial, es reflecteix en un Expojove on els cicles tenen molt pes. Tot i això, el saló també hi ha oferta informativa universitària, amb l’esmentada de la UdG al capdavant, i alternatives per als joves que acaben l’ESO sense treure’s el títol corresponent: Programa de Formació i Inserció (PFI). «Som una mena de curs pont orientat als nois i noies que acaben l’ESO sense el graduat i volen continuar estudiant, fem una formació professionalitzadora en que fa una part de mòduls generals i una part de formació en un ofici», expliquen Joan Verges i Anna Monja, professors del PFI de l’Institut de Santa Coloma de Farners sobre una opció que, en cas de completar-se, permet accedir a un Cicle de Grau Mig encara que «en el seu moment no haguessin obtingut el títol d’ESO». Ahir, en el primer dia de l’Expojove, no van ser pocs els joves que van preguntar per aquesta opció. «N’hi ha que tenen clar que no tindran el títol, i ja els han parlat d’aquesta opció en les sessions d’orientació que es fan als instituts, i altres que ho miren com un pla B», expliquen Vergés i Monja.

Una pluralitat d’opcions en un saló, que s’allargarà fins dissabte al migdia, i que la delegada del govern a Girona, Laia Cañigueral, va definir ahir com «un espai idoni per conèixer l’àmplia varietat de propostes formatives i sortides laborals». Per a Cañigueral, «les xifres d’inserció laboral ens demostren que la formació, sigui a través d’ensenyaments professionals o de l’àmbit universitari, és una molt bona via cap a una ocupació de qualitat». Una idea que, parlant concretament dels cicles de l’Escola Tècnica Girona, Joan Moncanut corrobora apuntant «els nois que surten amb el títol, si no treballen és perquè no volen perquè no atrapem la roda de la demanda de les empreses».