L'exalcalde de Sant Jordi Desvalls, Jordi Corominas, ha estat condemnat a 15 mesos de presó per facturar a l'Ajuntament prop de 50.000 euros utilitzant la seva benzinera en contractes públics en perjudici de la resta de negocis de la zona. Corominas ha admès haver comès un delicte de negociacions prohibides a funcionaris públics, fet que ha permès evitar l'inici del judici amb jurat popular. El pacte entre les parts redueix la pena inicial de 2 anys de presó que li demanava el fiscal Enrique Barata, i permet que no hagi d'entrar a la presó.

Els fets van tenir lloc entre el gener de 2009 i el maig de 2015, mentre Corominas era regidor i després alcalde del municipi. Durant aquest període, ha admès que va aprofitar-se del seu càrrec públic per emetre i girar successivament 116 factures a través de la seva societat mercantil dedicada al subministrament de combustibles a l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls per un import de 47.979,54 euros. "L'acusat va actuar il·lícitament i intencionadament, aprofitant-se del seu càrrec i autoritat pública per beneficiar els seus interessos privats", subratlla el fiscal. "A un radi de 10 quilòmetres del municipi hi havia cinc estacions de servei més que podrien haver oferit millors condicions pel consistori", resol.

La investigació va iniciar-se arran de la denúncia del secretari interventor de l'Ajuntament, que va detectar irregularitats que va posar en coneixement de l'Oficina Antifrau. Els fets van arribar la fiscalia provincial, que va interposar una querella contra Corominas el 2017.

Corominas va accedir a l'alcaldia l'11 de juny de 2011, i des del 2009 era regidor a l'Ajuntament. Des de llavors ja tenia la propietat del 50% de la mercantil, i el 2013 va passar a ser-ne l'administrador únic. Amb tot, no va fer constar al Registre d'Activitats de l'Ajuntament la seva condició de titular d'una empresa, tal com estableix la Llei de Bases del Règim Local que regula les possibles incompatibilitats.

Les quantitats anuals que contractava per abastir l'Ajuntament eren inferiors a 18.000 euros, fet que no requeria licitació prèvia, essent la seva empresa l'única que se'n va beneficiar. A més, era ell mateix qui autoritzava els pagaments després de la presentació de les factures.

No entrarà a la presó

Barata ha valorat positivament l'acord entre les parts que evitarà que Corominas entri a la presó. Més enllà d'admetre's autor dels fets, a l'hora de rebaixar la pena el fiscal li reconeix una atenuant de dilacions indegudes pels 5 anys que la causa ha romàs paralitzada. Com que no té antecedents penals i no ha de pagar cap quantitat de responsabilitat civil pels fets se li pot suspendre la pena. La sentència és ferma perquè les parts han renunciat a recórrer-la.