Uns 200 treballadors de l'Ajuntament de Girona han protestat aquest dijous davant de la plaça del Vi per fer palès el seu "malestar" amb el govern municipal. Asseguren que el consistori "no compleix els acords" als quals arriba i han exigit la dimissió de la tinenta d'alcaldia i regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas. Entre els punts que destaquen els treballadors hi ha que l'Ajuntament només ha regularitzat els sous en un 12% del que havia pactat amb els sindicats, malgrat que ja ha passat la meitat del termini establert, per tant, els empleats municipals entenen que hauria de ser un 50%. També lamenten que Planas "va obviar que només seria per una part de la plantilla", l'increment del 15% anunciat en el darrer ple. Els concentrats portaven una pancarta on s'hi podia llegir "Planas tens un merder de cal Déu", en refèrencia a una frase que la responsable de Personal va dir fa unes setmanes en un ple municipal quan va argumentar que han estat anys reorganitzant el "desgavell" que assegura que es van trobar a l'Ajuntament, quan va entrar a governar CiU.

A més, des dels sindicats assenyalen que aquest increment percentual no és una pujada sobre el salari, sinó sobre la diferència entre el que s'hauria de percebre i no cobren. El delegat sindical de CCOO dels treballadors a l'Ajuntament de Girona, Rafael Navarro, assenyala que estan "molt enfadats" i demana que el consistori canviï l'actitud. "Ja no és només que ens costa arribar a acords, sinó que un cop els tenim signats, no els compleixen", assenyala. Un altre punt que reclamen els treballadors és en el servei d'atenció psicosocial que, assenyalen, deixarà de prestar-se. Això, assenyala Navarro comportarà que no es facin les revisions mèdiques al personal. "No s'ha licitat el servei de prevenció i resulta que no s'ha acabat fent i a partir del 15 d'abril ens quedarem sense servei. No tenim valoració ni riscos", remarca Navarro. Finalment, els treballadors també carreguen contra l'acord de teletreball al que va arribar amb l'ajuntament i que fixa un màxim de deu dies al mes i que hauria d'entrar en funcionament en breu. Navarro, però, assegura que "estem en el mateix, perquè no es complirà". Per tot plegat han desplegat la pancarta davant de l'Ajuntament de Girona i han exigit la dimissió de la regidora i tinenta d'alcaldia. També han llançat petards i han llegit un manifest on exposaven el motiu de les seves queixes.