El grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Girona vol posar punt final a la discussió sobre el planejament urbanístic al voltant de la construcció del nou Trueta amb una aposta per situar la nova instal·lació just davant del Santa Caterina. És a dir, completament dins el terme municipal de Salt en una solució que evitaria afectar les dues masies, Can Sureda i Can Bellsolà, que ja no haurien de ser expropiades, ni les compensacions als seus propietaris que "tindrien afectacions a Mas Masó amb possible pèrdua de zones verdes i equipaments per als barris de Santa Eugènia i Can Gibert".

"Crec que govern municipal encara no ha superat la discussió de petita capella entre Girona i Salt" "Ens preocupa el desenvolupament urbanístic proposat per l'Ajuntament de Girona és poc operatiu per a la col·laboració entre el nou Trueta i l'actual Santa Caterina, els especialistes mèdics creuen que haurien d'estar al davant o al costat", ha detallat Paneque per argumentar la seva proposta de concentrar el nou equipament a Salt. El nou Trueta farà fora una família d’una masia de més de 200 anys