Pas endavant per poder començar les obres d’adequació del que serà la nova seu de l’Espai LGTBI després que, ahir l’alcaldessa, Marta Madrenas, va signar el document d’adquisició per reversió de l’immoble cap a l’Ajuntament per part de Vivendes de Girona. El local està situat als baixos del número 8 del carrer Torín, al barri de la Devesa-Güell, i suposarà una seu definitiva per l’Espai LGTBI, que fins ara ocupa locals provisionals.

Ara s’ha d’adequar a l’activitat associativa, segons la normativa vigent. Els treballs de millora de l’espai estan en fase de licitació i es preveu que comencin al maig. Les actuacions consistiran en la redistribució d’espais amb l’objectiu d’obtenir zones diferenciades: una àrea de recepció i sala d’espera, un petit despatx, els serveis, i una sala diàfana preparada perquè la puguin utilitzar les persones usuàries de l’equipament. El nou local també disposarà d’un sistema d’alarma, un videoporter a la porta d’entrada, il·luminació, i instal·lacions per als aparells informàtics. Les obres costen 61.805,46 euros i duraran tres mesos. L’Espai LGTBI forma part del Servei d’Atenció Integral a la diversitat afectivosexual i de gènere (SAI) de l’Ajuntament de Girona. Diverses entitats LGTBI de Girona gestionen i dinamitzen l’espai, assessorant i informant de diferents aspectes de la realitat LGTBIQ+, i organitzant activitats de conscienciació, suport i atenció al col·lectiu.