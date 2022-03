Els sindicats amb representació a l’Ajuntament de Girona ens volem manifestar al respecte de la columna d’opinió de la segona Tinenta d’Alcaldia, M. Àngels Planas de l’Àrea d’Hisenda i Règim Interior, en el Diari de Girona. Volem entendre que s’acosten les eleccions municipals i a mesura que s’acostin la crispació política anirà en augment. En aquest sentit, molts de nosaltres com a conciutans/anes de la ciutat ens agrada que cada grup polític expliqui el seu projecte de ciutat i entenem que cada govern municipal tindrà els seus encerts i les seves errades. El que no podem acceptar com a personal municipal és que se’ns utilitzi com a arma política.

Quan en l’escrit es diu que el conveni de l’Ajuntament estava «farcit de contradiccions i angles morts», des de la part sindical volem recordar que aquest conveni va passar el filtre legal de la secretària i de l’interventor que hi havia aleshores i que actualment encara continua vigent. Si des del govern es creu que no compleix la legalitat li recordem que el pot denunciar en qualsevol moment.

Sobre la relació de llocs de treball, cal recordar que va ser aprovada abans de les eleccions municipals del 2011. I que quan va entrar el nou equip de govern, aquest no va apostar per fer-ne una de nova, sinó que va prendre com a referència la que havia estat treballant el govern anterior i fer-ne unes modificacions consensuades amb la part sindical d’aquell moment. Us volem recordar que a dia avui, com que no s’aplica la part econòmica de la relació de llocs de treball, hi ha persones que fan la mateixa feina i cobren diferent.

Sobre el que manifesta la regidora que «el personal sap què cobra en funció de la seva fitxa». El que hauria de dir la frase és que el personal sap què cobrarà si la valoració es pagués, cosa que no passa. Segons el pactat al seu dia, el personal hauria d’estar cobrant en aquestes alçades el 50% de la puja que estableix la valoració, però només se li ha pagat el 12% de la puja.

En l’article també surt que abans del 2011 les decisions que es prenien en matèria de personal eren discrecionals. És cert que això pogués passar en aquelles coses que no estaven ben pactades i lligades. Entenem que actualment també s’estan prenent decisions discrecionals, com la inclusió del factor d’incompatibilitat i el pagament de diverses productivitats, cap de les dues coses pactades amb la part sindical.

I finalment sobre les borses de treball, volem recordar que sí que existien. El que no existia era un reglament que les regulés. Ara hi ha una normativa que estableix l’ordre per evitar allò que parlàvem de la discrecionalitat.

En definitiva, no volem que s’utilitzi el personal municipal com a arma política. Ara no toca posar-se a fer discussions polítiques en base el personal, sinó que cal solucionar els molts problemes que té el personal municipal: el personal de l’Ajuntament cobra molt per sota d’altres administracions; no s’ha fet una avaluació de riscos psicosocials i el mes d’abril el personal es quedarà sense servei de prevenció aliè; i que hi ha hagut un augment de la burocratització d’aquesta administració que cada cop és més lenta i feixuga.

Volem poder avançar i volem poder treballar per la ciutadania i pels col·lectius i entitats de la ciutat.