La dotzena edició de la Fira de la Flor i el Planter de Salt recupera aquest any 2022 tota la seva programació després del parèntesi obligat al qual s’havia vist sotmesa durant les darreres edicions per les restriccions per fer front a la Covid. La mostra compta amb 22 participants i es farà aquest diumenge al Parc Monar i, paral·lelament, s’ha preparat una programació que inclou diverses activitats. En aquest sentit, ja s’està celebrant el tradicional concurs d’aparadors entre els comerços del municipi, unes propostes que es poden anar seguint a través de les xarxes socials de l’Ajuntament de Salt.

D’altra banda, per demà s’ha preparat una jornada tècnica que sota el nom «Espècies silvestres comestibles: elements clau per la diversificació sostenible de l’agricultura i l’alimentació» que s’impartirà a l’aula UNED de la Factoria Cultural Coma Cros. L’activitat està organitzada pel departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Col·lectiu Eixarcolant, és gratuïta. El dissabte a la tarda es farà una visita guiada a les hortes de Salt a càrrec de l’Associació Milfulles. També es tracta d’una activitat gratuïta, amb places limitades, i qui vulgui participar-hi s’ha d’inscriure prèviament. La regidora de Desenvolupament Local, Cristina Alarcón, es mostra molt satisfeta de «poder recuperar, amb tota la seva esplendor, la Fira de la Flor i el Planter. Es tracta d’una mostra arrelada a la vila, un exemple del nostre esperit firal i que ens permet posar en valor i recuperar la tradició en la producció i venda de productes de l’horta», ha assenyalat. El mateix dia de la fira, el 3 d’abril, hi ha previst un taller de repicar llavors i jocs per a petits i grans amb el nom de Gargot de Joc. Durant tota la jornada se celebrarà la tercera edició de la Fira d’intercanvi de llavors que compta amb la col·laboració de l’Associació Milfulles, la Comissió Pagesa de l’Ateneu de la Coma Cros i l’alumnat del Cicle Formatiu de Jardineria i Horticultura de l’IES Salvador Espriu. També es podrà visitar l’exposició de plafons temàtics que han realitzat les escoles de Salt.