Els graus de Medicina, Infermeria i Psicologia de la UdG són els que han despertat més interès per part dels alumnes de secundària durant la fira de l'Expojove de Girona. El saló, que tanca aquest dissabte, està enfocat a estudiants de secundària que volen informar-se sobre els cursos que poden optar quan acabin els estudis.

El vicerector de Comunicació, Salvador Martí, explica que també han detectat un interès creixent dels estudis relacionats amb les ciències bàsiques, Pedagogia, Educació i també Ciències Polítiques i Dret. Enguany la UdG ha apostat per fer l'estand amb taulells de cartró i reduir al màxim els fulletons de paper, oferint una alternativa digital. Això ha permès estalviar un 95% del paper que s'utilitzava altres anys.

La Universitat de Girona ha registrat un augment d'interès pels estudis de les ciències de la salut i també vinculats a la salut mental, com ara Psicologia. Aquesta setmana la UdG ha acudit al saló Expojove que es fa a Fira de Girona i està destinat a orientar els estudiants de secundària que encara no saben com enfocar el seu futur laboral.

El vicerector de Comunicació, Salvador Martí, ha destacat que hi ha molts joves que demanen informació per accedir a les carreres de Medicina, Infermeria i Psicologia. Es tracta de tres àmbits que han guanyat encara més pes del que tenia arran de la pandèmia. A més, la UdG també detecta que els alumnes de secundària s'interessen pels graus de ciències bàsiques i els estudis de Pedagogia, Educació, Ciències Polítiques i Dret.

Enguany, la UdG ha apostat perquè els que expliquin l'oferta formativa de la UdG siguin els mateixos estudiants de la UdG. Martí ha assegurat que aquesta estratègia consisteix en el fet que "siguin els mateixos universitaris que portin dos o tres anys a la UdG qui declarin la seva experiència". Si els joves veuen que són els mateixos universitaris qui els donen la informació "se senten més interpel·lats i també marxen més ben informats".

Una de les estudiants que dona informació als potencials universitaris és Ivette Royo. Ella està cursant Comunicació Cultural i ofereix informació sobre els estudis de la branca de lletres que ofereix la UdG. Royo creu que és important que siguin els mateixos estudiants qui declarin la seva experiència perquè "motiva" els joves a seguir el mateix camí i apuntar-se a la universitat.

Un altre dels universitaris que assessora els joves interessats és Pol Xargay. En el seu cas dona informació sobre els estudis de Ciències Econòmiques. Xargay assegura que durant cada dia de l'Expojove ha rebut molts estudiants de secundària interessats a apuntar-se a la UdG, tot i que molts d'ells eren alumnes d'ESO i per això els assessorava més per les vies de batxillerat que havien de fer si volien accedir als estudis d'econòmiques de la UdG.

Un estand de cartró

A més, la universitat ha decidit que a partir d'aquest any apostarà per anar a les fires amb estands el màxim de sostenibles possibles. Per això, aquest curs han dissenyat tot de mostradors de cartró i el fons també és de cartró. Posteriorment, aquestes taules, tamborets i altres elements es podran reciclar i, d'aquesta manera, es redueix la petjada de carboni.

El vicerector ha anunciat que a banda dels mostradors de cartró, el que sí que tenen clar és que havien de fer parades "amb una presència zero del plàstic". Per altra banda, la UdG també ha reduït la quantitat de paper que fa servir a les fires i salons. Per aconseguir-ho, ha dissenyat fulletons digitals que els alumnes poden obtenir escanejant un codi QR. A més, si ho desitgen poden donar el seu correu electrònic i el personal de la UdG els envia una informació "personalitzada" en format digital. Aquestes accions permetran que la universitat redueixi un 95% el volum de paper que es feia servir en anteriors edicions de l'Expojove.

Aquesta estratègia ja la van iniciar al Saló de l'Ensenyament, a Barcelona, aquest mateix any. Pel vicerector, aquesta aposta forma part d'un objectiu de mandat que consisteix a reduir al màxim la petjada de carboni que té la universitat.

Obertura de beques

Aquest saló d'orientació per a joves gironins coincideix amb l'obertura del termini per sol·licitar beques universitàries. Des del dia 30 de març i fins al 12 de maig es pot demanar una ajuda per aconseguir una bonificació en la matrícula. Segons la UdG, això facilita que els futurs alumnes puguin saber abans de formalitzar la matrícula si tindran una beca o no. Actualment, el preu mitjà per estudiar un grau a la UdG és d'uns 1.600 euros a l'any.