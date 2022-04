L’Ajuntament de Girona va adjudicar les obres de reforma i ampliació del local de l’associació de veïns de Torres de Taialà. Uns treballs tenen per objecte la reconversió dels actuals vestidors en dues sales independents que puguin ser utilitzades per a reunions de l’associació o altres entitats i grups. Amb aquestes obres s’executaran dues propostes escollides en les consultes dels pressupostos participats del barri dels anys 2016 i 2018: per un costat, l’ampliació del local i, per l’altre, la redistribució interior dels espais. El projecte licitat també inclou la substitució de la coberta de l’edifici i la millora de la il·luminació.

«Aquests últims anys hem millorat molts equipaments de proximitat, precisament per dinamitzar tant l’associacionisme com l’organització d’activitats a tots els barris de Girona i així descentralitzar les opcions d’oci i de trobada. Aquest espai de Torres de Taialà forma part d’aquesta línia, amb un projecte de reforma on hem volgut complir amb les demandes veïnals en tot moment perquè així puguin aprofitar-lo al màxim. Esperem que ben aviat el puguin gaudir», va explicar el regidor d’Urbanisme i Activitats de l’Ajuntament de Girona, Lluís Martí. Els edificis sobre els quals s’actuarà es van construir els anys 1992 i 1993. Un d’ells mantindrà la seva funció actual de magatzem. L’altre, que actualment conté dos vestuaris en desús, serà el que s’ampliarà per encabir-hi la nova distribució.