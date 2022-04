L’exalcalde de Sant Jordi Desvalls entre 2011 i 2015, Jordi Corominas, ha estat condemnat a 15 mesos de presó per facturar prop de 50.000 euros a la seva benzinera a través de l’Ajuntament aprofitant-se del seu càrrec polític. Primer com a regidor (2009-2011) i després com a alcalde (2011-2015), va emetre i girar 116 contractes menors de subministrament de proveïment de combustible al consistori per valor de 47.979,54 euros a través d’una mercantil d’on n’era administrador, tot plegat en detriment de la resta d’estacions de servei de la zona. No entrarà a la presó però haurà de pagar una multa de 2.700 euros i no podrà accedir a cap càrrec públic durant dos anys i mig. Si comet algun delicte durant els pròxims tres anys la suspensió de la pena de presó quedarà sense efecte.

Un jurat popular a la secció tercera de l’Audiència de Girona havia d’encarregar-se de jutjar-lo ahir, però finalment les parts van arribar a un acord que ha estat possible gràcies a l’admissió dels fets per part de l’exalcalde d’un delicte continuat de negociacions prohibides a funcionari públic. Així doncs, en una curta vista, va admetre que va beneficiar la seva mercantil, de la qual ja tenia un 50% de la propietat el 2009, i que va passar a ser-ne el titular únic a partir de 2013, a l’hora d’abastir de combustible al consistori. I ho va fer prevalent-se del seu càrrec polític. Per fer-ho, s’aprofitava que les quantitats anuals que contractava per abastir l’Ajuntament eren inferiors a 18.000 euros, fet que no requeria licitació prèvia. Durant sis anys la seva va ser l’única empresa de la zona que es va poder beneficiar de la contractació pública. De fet, era ell mateix qui autoritzava els pagaments després de la presentació de les factures. Un tribunal popular jutjaria l'exalcalde de Sant Jordi Desvalls El fiscal Enrique Barata explica al seu escrit d’acusació que «l’acusat va actuar il·lícitament i intencionadament, aprofitant-se del seu càrrec i autoritat pública per beneficiar els seus interessos privats». A més, remarca que més enllà de la seva benzinera, hi havia cinc estacions de servei més a un radi de 10 quilòmetres que podrien haver ofert millors condicions pel consistori. A més, Corominas no va fer constar al Registre d’Activitats de l’Ajuntament la seva condició de titular d’una empresa, tal com estableix la Llei de Bases del Règim Local que regula les possibles incompatibilitats. La investigació va iniciar-se arran de la denúncia del secretari interventor de l’Ajuntament, qui va detectar irregularitats que va posar en coneixement de l’Oficina Antifrau. Els fets van arribar la fiscalia provincial, que va interposar una querella contra Corominas el 2017. No entrarà a la presó Barata li demanava inicialment dos anys de presó i una mesura d’inhabilitació de 24 mesos per exercir qualsevol càrrec públic. Però «la bona predisposició de l’acusat, que ha assumit la seva responsabilitat, ha permès evitar un judici de jurat», va explicar el fiscal, satisfet per l’acord. També li ha reconegut una atenuant de dilacions indegudes, ja que la causa ha romàs paralitzada durant cinc anys abans d’arribar a judici. La sentència és ferma, perquè les parts han renunciat a recórrer-la.