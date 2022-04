Un muntatge omplirà les escales de la Catedral de Girona de flors blaves i blanques per Temps de Flors (7 a 15 de maig) en una instal·lació que servirà també com a homenatge a Josep Tarrés Fontan, un dels fundadors de l’exposició floral gironina i que va morir el 19 d’abril de l’any passat. Serà doncs un projecte on es recordarà l’activista cultural pràcticament coincidint amb un any de la seva mort.

L’Ajuntament de Girona ja ha escollit la persona encarregada del muntatge a l’escalinata: Pia Crozet. L’escultora va ser l’esposa de Tarrés i, segons ha pogut saber Diari de Girona, ha ideat un muntatge que feia anys que perseguia: Cobrir les escales amb hortènsies amb tres tonalitats blaves que simbolitzaran el mar i un conjunt de hortènsies blanques, que seran l’escuma del mar. Les flors necessàries per executar l’obra són moltes i el seu trasllat ocuparà tot un tràiler. «La nau navega» Els visitants de la mostra que s’apropin al muntatge al peu de la Catedral podran llegir el poema de Josep Tarrés titulat La nau navega: «Damunt del mar de flors d’aquesta bella escala, navega la nau gòtica més ample del món». La idea de Pia Crozet és que el muntatge tingui una versió diürna i una de nocturna quan Temps de Flors s’allarga en horari nocturn algunes jornades. La instal·lació nocturna consistiria en una projecció que farien moure onades per sobre del muntatge floral. Tot plegat seria un mapping amb llum i so a les escales de la Catedral. Aquesta segona part, però, requereix d’un finançament extra per part de l’autora que encara no està assegurat i ha fet una crida per aconseguir-lo. L’autora busca portar el mar a Girona per recordar que en el passat la ciutat estava submergida a sota l’aigua. Per aquest motiu, l’existència dels típics nummulits gironins, uns organismes unicel·lulars fossilitzats que encara es poden trobar en pedres en diferents punts de la ciutat. Crozet ha participat a Temps de Flors des de fa 47 anys amb projectes a diferents espais de la mostra. Des d’inicis del segle XXI buscava poder ser l’autora de la instal·lació floral a les escales de la Catedral. Aquest és un dels espais estrella de l’exposició de flors de Girona perquè cal pensar-hi una instal·lació que generi molt d’impacte visual tenint en compte que està al peu del monument per excel·lència de la ciutat: la imponent Catedral. Un espai que sempre crea debat Ser la persona responsable del muntatge de les escales de la Catedral de Girona suposa molta responsabilitat perquè és probablement l’espai que sempre genera més debat pel seu entorn majestuós i genera un debat entre partidaris i detractors. L’any passat el muntatge «Riudada» va ser responsabilitat de l’Associació Amics de les Flors de Girona. El 2019 s’hi va veure la creació «El bosc de les flors», de Jordi Pascual i formadors i alumnes de Smilax Escola d’Art Floral. Jordi Vilà Ruiz i Anna Vilanova Soler van exposar «Per treure’ns del pecat i dar-nos alegria», el 2018. L’any anterior havia estat»«Codi petri» un joc de miralls de Cristina Masferrer, Víctor Almazán i Gustavo Torres.